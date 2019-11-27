Україна оголосила склад на перші гонки Кубка світу з біатлону
Стали відомі склади збірної України на дві змішаних естафети, що відкривають програму нового сезону Кубку світу в Естерсунді.
В одиночному міксті (30 листопада в 14:10 за київським часом) Україну представлятимуть Анастасія Меркушина та Артем Тищенко.
Читайте також: Стартує новий біатлонний сезон: календар Кубка світу та розклад всіх гонок
Цей дует в минулому сезоні на першому етапі Кубка світу в Поклюці в гонці з аналогічним форматом посів третє місце.
На змішану естафету 4 по 6 км (30 листопада о 16:00 за київським часом) Україна відправить квартет у складі Віти Семеренко, Дар'ї Блашко, Артема Прими та Дмитра Підручного.
Цікаво, що в суботній гонці Дар'я Блашко дебютує під прапором України на Кубку світу.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Шахтар" здобув важливу нічию з "Манчестер Сіті" завдяки голу Соломона: відео26 листопада , 23:51
-
Ломаченко чи Альварес: хто більше заслуговує на звання кращого боксера планети26 листопада , 18:30
-
МОК підтримав введення санкцій проти Росії через підробку даних лабораторії РУСАДА26 листопада , 16:26
Коментарі