Україна оголосила склад на перші гонки Кубка світу з біатлону

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Анастасія Меркушина / Фото з відкритих джерел

Стали відомі склади збірної України на дві змішаних естафети, що відкривають програму нового сезону Кубку світу в Естерсунді.

В одиночному міксті (30 листопада в 14:10 за київським часом) Україну представлятимуть Анастасія Меркушина та Артем Тищенко.

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Цей дует в минулому сезоні на першому етапі Кубка світу в Поклюці в гонці з аналогічним форматом посів третє місце.

На змішану естафету 4 по 6 км (30 листопада о 16:00 за київським часом) Україна відправить квартет у складі Віти Семеренко, Дар'ї Блашко, Артема Прими та Дмитра Підручного.

Цікаво, що в суботній гонці Дар'я Блашко дебютує під прапором України на Кубку світу.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону Анастасія Меркушина Артем Тищенко Віта Семеренко Артем Прима Дмитро Підручний
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