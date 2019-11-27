Україна оголосила склад на перші гонки Кубка світу з біатлону

Стали відомі склади збірної України на дві змішаних естафети, що відкривають програму нового сезону Кубку світу в Естерсунді.

В одиночному міксті (30 листопада в 14:10 за київським часом) Україну представлятимуть Анастасія Меркушина та Артем Тищенко.

Читайте також: Стартує новий біатлонний сезон: календар Кубка світу та розклад всіх гонок

Цей дует в минулому сезоні на першому етапі Кубка світу в Поклюці в гонці з аналогічним форматом посів третє місце.

На змішану естафету 4 по 6 км (30 листопада о 16:00 за київським часом) Україна відправить квартет у складі Віти Семеренко, Дар'ї Блашко, Артема Прими та Дмитра Підручного.

Цікаво, що в суботній гонці Дар'я Блашко дебютує під прапором України на Кубку світу.