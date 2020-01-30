Українського боксера Редкача дискваліфікували на рік за укус суперника – відео

Атлетична комісія штату Нью-Йорк покарала українського боксера Івана Редкача за укус суперника Денні Гарсію під час бою 25 січня.

Нагадаємо, це був бій, переможець якого отримував право битися з чемпіоном світу за версією WBC. Бій тривав усі 12 раундів, а Гарсія здобув перемогу рішенням суддів. Ще у сьомому раунді на обличчі українця з'явилося розсічення. А у восьмому раунді Редкач вкусив суперника за плече.

Оце так: Весь в синцях – Редкач показав фото свого обличчя після програного бою

Дивіться відео бою Івана Редкача проти Денні Гарсії (відео укусу – на 39:13 хвилині)

Атлетична комісія штату Нью-Йорк після цього вирішила на рік припинити ліцензію Редкача. Таким чином він не зможе проводити бої в цьому штаті. Також українець повинен заплатити штраф у розмірі 10 тисяч доларів.

Редкач має право оскаржити це рішення.