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Українського боксера Редкача дискваліфікували на рік за укус суперника – відео

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Іван Редкач програв Денні Гарсії / twitter.com/ShowtimeBoxing

Атлетична комісія штату Нью-Йорк покарала українського боксера Івана Редкача за укус суперника Денні Гарсію під час бою 25 січня.

Нагадаємо, це був бій, переможець якого отримував право битися з чемпіоном світу за версією WBC. Бій тривав усі 12 раундів, а Гарсія здобув перемогу рішенням суддів. Ще у сьомому раунді на обличчі українця з'явилося розсічення. А у восьмому раунді Редкач вкусив суперника за плече.

Оце так: Весь в синцях – Редкач показав фото свого обличчя після програного бою

Дивіться відео бою Івана Редкача проти Денні Гарсії (відео укусу – на 39:13 хвилині)

Атлетична комісія штату Нью-Йорк після цього вирішила на рік припинити ліцензію Редкача. Таким чином він не зможе проводити бої в цьому штаті. Також українець повинен заплатити штраф у розмірі 10 тисяч доларів.

Редкач має право оскаржити це рішення.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Іван Редкач Новини Спорту
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