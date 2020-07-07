У Росії затримали колишнього українського футболіста Василя Василенка. Українцеві висунули звинувачення у шпигунстві. Спорт 24 розповідає, що відомо про Василенка.

Грав у Кубку України

52-річний Василенко, якому 28 липня виповниться 53 роки, не виступав за відомі футбольні клуби, повідомляє 24 канал. Втім, він встиг взяти участь у поєдинках Кубка України.

До теми: У Москві затримали українського ексфутболіста Василенка у справі про шпигунство

Російські ЗМІ з посиланням на матеріали справи повідомили, що у 1992-2001 роках він виступав на позиції захисника в українських клубах "Таврія" (Новотроїцьке), "Торпедо" (Мелітополь) та "Дружба" (Бердянськ).

Персональна статистична сторінка про Василя Василенка є на російському сайті Football Facts. Саме на цей ресурс посилаються українські ЗМІ, коли пишуть, що Василенко грав у Кубку України.

На сайті зазначено, що з 1992 до 1994 року Василь провів чотири матчі у Кубку України.

У сезоні 1992/1993 Василенко провів по 90 хвилин за ФК "Дружба" Бердянськ в 1/64 фіналу проти "Азовець" з "Маріуполя" (2:0) та 1/32 фіналу проти "Шахтар-2" (Донецьк) – 5:0 на користь донеччан.

Втім, у деяких джерелах повідомляється, що "Дружба" зареєстрована у селі Осипенко Бердянського району.

У 1993 році Василенко, виступаючи за той же клуб, виходив у матчі 1/32 фіналу Кубка України. "Дружба" програла "Металургу" (Нікополь) 2:1.

У сезоні 1994/1995 на сайті пише, що Василенко відіграв матч за "Олком" проти "Меліоратора" (Каховка). За іншими даними, клуб Василенка тоді ще називався "Торпедо" (Мелітополь).

Спорт 24 зауважує, що Football Facts не є офіційним джерелом. Офіційних даних про матчі, в яких грав Василенко в Кубку України – немає у вільному доступі.

Був тренером

Виявляється, що Василенко встиг побувати навіть тренером. Про це повідомляє "Новое Время".

Він буцімто з липня 2000 до червня 2001 року був одним з тренерів мелітопольського клубу "Олком" (колишній "Торпедо").

Клуб "Олком" був ліквідований у 2011 році, а сайт команди – не працює.

Провів матч перед затриманням

Як повідомляє "Новое Время" з посиланням на неперевірений ресурс terrafootball.club, торік Василенко входив до складу аматорського клубу "Медіана" з Мелітополя.

5 жовтня 2019 року команда провела матч з іншим мелітопольським аматорським клубом під назвою "Прометей".

Серед гравців "Медіани" у той день був і Василь Василенко.

Що цікаво, Василенко, за даними росЗМІ, був затриманий у жовтні.

Відео матчу

У чому звинувачують Василенка

Російське агентство ТАСС повідомляє, що Василенко був арештований у Москві у жовтні 2019 роки.

Тоді йому висунули звинувачення у незаконному переміщенні через кордон сильнодіючих, отруйних вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів.

Навесні 2020 року звинувачення було перекваліфіковано на шпигунство на користь України.

19 червня термін арешту був продовжений до 24 вересня. Василенку загрожує до 20 років позбавлення волі.