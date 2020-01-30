Весь в синцях – Редкач показав своє обличчя після програного бою (фото)

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач зазнав поразки в бою проти американця Денні Гарсії. Переможець цього бою тепер зустрінеться з чемпіоном світу за версією WBC.

Бій тривав усі 12 раундів, а Гарсія здобув перемогу рішенням суддів. Ще у сьомому раунді на обличчі українця з'явилося розсічення.

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"Результати" бою на своєму обличчі Іван Редкач продемонстрував у facebook. Він виклав свою фотографію зі словами подяки. Обличчя боксера вкрито синцями.



Іван Редкач після бою (фото: facebook.com/vanyajunito.redkach)

"Хочу всім подякувати за підтримку, дуже дякую за те, що приїхали підтримати. Спасибі фанатам, близьким, що не спали рано вранці, дивилися бої, тримали кулаки, переживали. Це був для мене хороший досвід – хороший бій! Окреме спасибі й хейтерам та диванним експертам за критику. Відпочинемо і повернемося в зал. Є над чим працювати", – написав Іван Редкач.

Варто відзначити, що і суперник Редкача не обійшовся без травм. Під час бою українець вкусив його за плече.