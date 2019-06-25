Залишатися у "Динамо" не було сенсу, так можна закінчити кар'єру: воротар Рудько про зміну клубу

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Артур Рудько
Артур Рудько / dynamomania.com

Український воротар Артур Рудько прокоментував свій перехід у кіпрський клуб "Пафос". Голкіпер тривалий час виступав за "Динамо", але вирішив змінити клубну прописку.

Рудько підписав з кіпрським клубом контракт терміном на два роки й отримав перший номер.

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За словами футболіста, "Динамо" не планувало продовжувати з ним контракт, тому він відразу ж відгукнувся на пропозицію кіпріотів.

У мене закінчувався контракт з "Динамо", тому з радістю відгукнувся на пропозицію, що поступила від мого агента Саші Панкова з пропозицією перейти в кіпрський клуб "Пафос". Приїхали туди, і підписали контракт. Думав над цією пропозицією недовго, тому що я і так два роки не грав, тому треба було йти з "Динамо" і змінювати обстановку.

Чи була пропозиція продовжити контракт з "Динамо"? Розмови були, але особисто зі мною ніхто не розмовляв. Далі залишатися в команді не було сенсу, треба грати, інакше так скоро можна взагалі закінчити кар'єру. У силу різних обставин шансів в "Динамо" у мене було мало, тому моє рішення виглядає очевидним. Проте, ніяких образ на керівництво "Динамо" у мене немає, тільки слова подяки клубу, персоналу команди,
– цитує Рудька Sport Arena.

Усього Рудько зіграв за "Динамо" тільки у 22 матчах. Артуру не вдалося стати основним голкіпером і він був змушений задовольнитися роллю резервного гравця.

Також Артур встиг за "Динамо" зіграти в п'яти матчах Ліги чемпіонів у 2016 році й пропустив чотири голи. Два матчі голкіпер відстояв на "нуль".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Трансфери
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