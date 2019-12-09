WADA відсторонила Росію від Олімпіади 2020 і чемпіонатів світу на 4 роки: що відомо

Комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) відсторонив Росію від участі у великих змаганнях. Причиною стала підозра, що базою даних Московської антидопінгової лабораторії маніпулювали протягом 18 місяців. Росію відсторонили на чотири роки. Що на неї чекає – читайте у нашому матеріалі.

Із чого почався скандал

У листопаді 2015 року Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) було визнано таким, що не відповідає кодексу WADA. Таке рішення всесвітнє антидопінгове агенство прийняло після того як, з'явилась інформація про систематичне вживання допінгу російськими спортсменами на Олімпіаді-2014, а також знайшлись докази сфабрикування Росією результатів аналізів.

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20 вересня 2018 року виконком WADA повернув статус відповідності РУСАДА. Експерти WADA отримали можливість доступу до даних проб, що зберігаються в Московській антидопінговій лабораторії до кінця 2018 року.

У січні 2019 року спеціалісти WADA скопіювали 24 терабайти бази даних Московської антидопінгової лабораторії.

У квітні команда експертів всесвітнього агентства отримала доступ до 2262 зразків проб в 4524 ємностях і витягла їх з лабораторії. Комісія, яка аналізувала дані, встановила: в базу вносили зміни за кілька днів до передачі. Інформація, яка виявилася у WADA, не була ні повною, ні на 100% достовірною.

23 вересня 2019 року на засіданні виконкому WADA було оголошено про ініціювання процедури позбавлення РУСАДА статусу. Такер рішення прийняли через підозри, що росіяни маніпулювали матеріалами Московської антидопінгової лабораторії, які передали у WADA в січні.

Про що йдеться в рішенні антидопінгового комітету щодо Росії

За рішенням WADA, російським спортсменам не дозволяється брати участь в Олімпійських іграх, Паралімпійських іграх, Юнацьких олімпійських іграх та Чемпіонатах світу. Комітет Всесвітнього антидопінгового агентства позбавляє Росію можливості проводити будь-які міжнародні змагання протягом чотирьох років, якщо раніше Росія отримала право на проведення заходу, то воно повинно бути відкликано. А також структура WADA не дозволяє РФ претендувати на проведення Літньої Олімпіади в 2032 році.

Заборона на проведення відноситься до:

Олімпійських ігор;

Паралімпійський ігор;

Юнацьких олімпійських ігор;

Чемпіонатів світу.

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Санкції WADA проти Росії / Фото: інфографіка 24 канал

WADA забороняє допускати до великих змагань тих, хто фігурував у спеціальній доповіді Річарда Макларена, підготовленому після Олімпіади в Сочі, а також тих, чиїми допінг-пробами маніпулювали. Тобто, тільки "чисті" російські спортсмени можуть брати участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх, будь-яких чемпіонатах світу, організованих стороною, що підписала антидопінговий кодекс WADA, і в інших великих змаганнях.

За даними WADA, російським спортсменам, допущеним до змагань, дозволяється виступати під нейтральним прапором, а у разі перемоги атлетів – гімн РФ звучати не буде. Також, забороняється піднімати прапор Російської Федерації на будь-якому великому змаганні протягом чотирьох років.

Росію не допускають до участі та проведенні великих змагань / Фото: Getty images

За рішенням WADA, Росію не допустять на Чемпіонат світу з футболу 2022 року в Катарі, російські спортсмени не виступлять на Універсіаді-2021 та Універсіаді-2023. А також на всіх інших чемпіонатах світу, які відбуваються кожного року чи через рік – з біатлону, легкої атлетики, шахів тощо.



Росія не братиме участі в жодному великому змаганні протягом чотирьох років / Фото: TASS

До речі, табу не торкається чемпіонатів Європи, етапів Кубка світу. Там навіть дозволено виступати під прапором РФ і використовувати національну атрибутику.

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Крім того, російськи чиновники не можуть бути членами рад або комітетів, або будь-яких інших підрозділів міжнародних спортивних федерацій, які підписали кодекс WADA.

Рішення WADA вступить в силу через 21 день або після розгляду апеляції в Спортивному арбітражному суді (CAS). Додамо, що Росія налаштована оскаржувати це рішення. Крім того, РУСАДА повинна компенсувати WADA всі витрати на розслідування з січня 2019 року. Також російська сторона повинна заплатити 10 відсотків від річного бюджету WADA. Попередній рахунок Росії складає трохи менше ніж 5 мільйонів доларів.