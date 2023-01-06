Споживання світла продовжує зростати: по всій країні – планові денні відключення
Джерело:Укренерго
Станом на 11:00 6 січня споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури. Відтак, Укренерго ввело в дію планові відключення електроенергії.
Це зробили для того, аби забезпечити баланс в енергосистемі нашої держави. Обмеження діятимуть з 8:00 до 23:00.
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Світло вимикатимуть частіше
Як зазначають, напередодні, 5 січня, через перевищення лімітів у більшості областей вводились аварійні відключення. Проте наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.
В Укренерго наголошують, що вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання.
Наразі енергосистема не в змозі покрити потреби споживачів через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої – Запорізької АЕС.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання,
– йдеться у повідомленні.
Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, але складність та масштабність пошкоджень потребують значних ресурсів та часу.
Зверніть увагу! Електроенергію необхідно використовувати заощадливо, адже лише так можна втримати баланс в енергосистемі й не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження.
Не вмикайте електромісткі прилади одночасно, користуйтесь ними лише за потреби та максимально мінімізуйте споживання електрики з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
Ситуація зі світлом в Україні: останні новини
- 4 січня загарбники вкотре обстріляли одну з ТЕС ДТЕК. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Внаслідок обстрілу було суттєво пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків.
- Щоб збалансувати енергосистему, в якій зараз складна ситуація через російські атаки, по всіх областях вводять денні ліміти споживання. Водночас уночі відключень немає, адже електростанції виробляють достатньо енергії, щоб покрити її використання.
- Коли наприкінці грудня в Україні почалося різке потепління, ситуація в енергосистемі покращилася. Річ у тім, що при теплій погоді проведення ремонтів та відновлення обладнання відбувається значно швидше.
- Графіки відключення світла у всіх регіонах України дивіться за посиланням.