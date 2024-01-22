Справа Гринкевича: у ДБР відповіли, чи отримали підозри чиновники Міноборони

У справі щодо закупівель неякісного одягу для ЗСУ оголосили підозру 5 особам. Уже відомо, чи є серед них чиновники Міністерства оборони.

На це питання під час брифінгу відповів директор ДБР. Олексій Сухачов зазначив, що слідство триває, передає 24 Канал.

До речі У ДБР показали відео затримання Гринкевича-молодшого

Чи оголошували підозру посадовцям Міноборони

За словами Сухачова, у цьому кримінальному провадженні вже повідомили про підозру 5 особами, які були дотичні до укладання контрактів. Це бізнесмени, уточнив очільник ДБР.

Також додав, що слідство ще не завершене, воно лише на початковій стадії. Тож правоохоронці будуть вивчати весь ланцюг. Зазначив, мовляв, уже розуміють за наслідками експертиз, і за наслідками вивчень документації, яка була вилучена в Міноборони.

Водночас Сухачов наголосив, що є повна комунікація у співпраці з оборонним відомством та безпосередньо його очільником Рустемом Умєровим.

Міністерство оборони вже визнало себе потерпілою стороною в цьому провадженні. Тому щодо притягнення конкретних чиновників, це питання ще в роботі у слідства та в прокурорів. Як тільки в нас буде певний результат, одразу будемо виходити з комунікацією до суспільства і повідомляти про наші здобутки в цьому провадженні,

– підкреслив директор ДБР.

Раніше Міноборони розірвало контракти з компаніями Гринкевича і подало заяву в ДБР

Романа Гринкевича затримали

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що при спробі організації перетину кордону затримано п'ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг на 1 мільярд гривень.

Відомо, що Гринкевича-молодшого затримали в Одесі о 06:50 22 січня.

За даними слідства, він виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня. З того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни.

19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на затримання Романа Гринкевича. Вже вирішується питання щодо обрання йому запобіжні. До речі, інші четверо підозрюваних перебувають під вартою.

Коротко про справу Гринкевича

В Офісі генпрокурора розповіли, що бенефіціар трьох підприємств створив злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами.

Її учасники уклали договори з Міноборони на постачання військового одягу для потреб ЗСУ. Згідно з проведеними експертизами, внаслідок постачання неякісного одягу, державі в особі Міноборони завдано шкоди на суму понад 934 мільйони гривень.

Усім учасникам повідомили про підозру у створенні злочинної організації та участі у ній. А ще шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Зауважимо, що наприкінці 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали на хабарі розміром у 500 тисяч доларів. Компанії його родини виграли 23 тендери на постачання одягу українським захисникам.