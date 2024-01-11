"Хочеться жорсткіше приймати рішення": у Зеленського відреагували на скандал із Гринкевичами
Навколо родини львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича розгорівся корупційний скандал. Зараз триває розслідування. Подібні корупційні скандали не викликають нічого, окрім огиди та зневаги.
Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він зауважив, хотілося б, щоб рішення щодо корупціонерів приймали швидше.
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"Дуже добре, що про це говорять, проводять розслідування, відповідні санкції накладають, юридичні санкції. Треба все-таки дотримуватись юридичного процесу. На жаль. Бо хотілося б жорсткіше і швидше приймати відповідні рішення щодо подібного типу корупції чи навіть мародерства", – наголосив він.Зверніть увагу! Повне інтерв'ю Михайла Подоляка вийде о 20 годині на ютубі 24 Каналу.
Потрібна справедливість
Михайло Подоляк зазначив, що люди не хочуть бачити тільки затримання корупціонерів. Потрібно накладати усі арешти, зафіксувати у СІЗО, швидко розглядати справи та давати цим особам максимальні терміни ув'язнення. Тоді це буде справедливо.
Хтось віддає все, втрачає все, робить це свідомо, іде на передній край чи працює в тилу, максимально донатить. А хтось мало того, що грабує ЗСУ, так ще й маніфестує це. Тобто показує розкішний образ життя в соціальних мережах. І це неправильно,
– наголосив він.
Окрім Гринкевича, в Україні є інші корупціонери. СБУ, Нацполіція, ДБР, прокуратура працюють у цьому напрямку. Тривають затримання, фіксація, відкривають кримінальні справи. Однак корупційні схеми працювали 30 років, тому викорінити це в один момент неможливо. Але процес рухається.
"Ми можемо жорстко за це карати, отримувати конкретні слідчі дії. Юридичні процеси з фіксацією великих термінів для людей подібного типу будуть означати, що люди вірять в державу. Поступово відновити довіру до держави можна тільки конкретикою. Не піаром, не проговоренням банальних речей про те, що не треба толерувати корупцію. Тільки конкретними юридичними термінами. Так буде відновлена справедливість", – переконаний радник голови ОПУ.
Скандал із Гринкевичами: головне
- 29 грудня стало відомо, що львівський бізнесмен Ігор Гринкевич пропонував хабар одному з керівників ДБР у розмірі 500 тисяч доларів. Державне бюро розслідування ще декілька місяців тому відкрило кримінальне провадження. Мовиться про оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Відразу 23 тендери виграли компанії Гринкевича.
- Згодом слідство встановило, що до виконання оборонних замовлень залучили підприємства, підконтрольні Гринкевичу. Раніше вони займалися будівництвом та не мали жодних належних виробничих, складських та інших потужностей, які необхідні, аби виготовляти та зберігати речі для потреб Міноборони. Компанії завдали бюджету збитків на 1,2 мільярда гривень та призвели до зриву постачання.
- 30 грудня бізнесмену обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 429 мільйонів 440 тисяч гривень.
- 9 січня заступник міністра оборони України Віталій Половенко заявив про розірвання угод Міноборони з компаніями, які пов'язані зі скандальними Гринкевичами.