"Хочеться жорсткіше приймати рішення": у Зеленського відреагували на скандал із Гринкевичами

Навколо родини львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича розгорівся корупційний скандал. Зараз триває розслідування. Подібні корупційні скандали не викликають нічого, окрім огиди та зневаги.

Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він зауважив, хотілося б, щоб рішення щодо корупціонерів приймали швидше.

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"Дуже добре, що про це говорять, проводять розслідування, відповідні санкції накладають, юридичні санкції. Треба все-таки дотримуватись юридичного процесу. На жаль. Бо хотілося б жорсткіше і швидше приймати відповідні рішення щодо подібного типу корупції чи навіть мародерства", – наголосив він.

Потрібна справедливість

Повне інтерв'ю Михайла Подоляка вийде о 20 годині на ютубі 24 Каналу

Михайло Подоляк зазначив, що люди не хочуть бачити тільки затримання корупціонерів. Потрібно накладати усі арешти, зафіксувати у СІЗО, швидко розглядати справи та давати цим особам максимальні терміни ув'язнення. Тоді це буде справедливо.

Хтось віддає все, втрачає все, робить це свідомо, іде на передній край чи працює в тилу, максимально донатить. А хтось мало того, що грабує ЗСУ, так ще й маніфестує це. Тобто показує розкішний образ життя в соціальних мережах. І це неправильно,

– наголосив він.

Окрім Гринкевича, в Україні є інші корупціонери. СБУ, Нацполіція, ДБР, прокуратура працюють у цьому напрямку. Тривають затримання, фіксація, відкривають кримінальні справи. Однак корупційні схеми працювали 30 років, тому викорінити це в один момент неможливо. Але процес рухається.

"Ми можемо жорстко за це карати, отримувати конкретні слідчі дії. Юридичні процеси з фіксацією великих термінів для людей подібного типу будуть означати, що люди вірять в державу. Поступово відновити довіру до держави можна тільки конкретикою. Не піаром, не проговоренням банальних речей про те, що не треба толерувати корупцію. Тільки конкретними юридичними термінами. Так буде відновлена справедливість", – переконаний радник голови ОПУ.

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