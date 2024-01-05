Відправляли окупантам такмед: одному із засновників компанії "Київгума" обрали запобіжний захід

Компанія "Київгума" – один із найбільших виробників гуми та пластмаси. 4 січня її викрила СБУ — стало відомо про те, що компанія постачала засобами тактичної медицини загарбників на передовій.

"Київгума" торгувала з росіянами, постачаючи їм бинти та джгути. Ця продукція їхала на фронт, де потрапляла в аптечки окупантів. Відповідні фотодокази 24 Каналу надали джерела.

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Одному із засновників компанії обрали запобіжку на два місяці

Пресслужба СБУ надала офіційний коментар щодо "Київгуми". Відповідно до нього, 5 січня Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума". Його триматимуть під вартою протягом 60 днів без права внесення застави.

Служба безпеки викрила компанію "Київгума" на постачанні товарів до Росії 4 січня. В результаті комплексних заходів було зібрано вагому і масштабну доказову базу, яка підтверджує: підприємство продовжило вести бізнес з Росією після початку повномасштабного вторгнення.

За матеріалами справи, протягом 2022 – 2023 років компанія переправила до Росії партії тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму понад 40 мільйонів у гривневому еквіваленті.

Під час санкціонованих обшуків СБУ здобула нові офіційні документи та листування, які підтверджують незаконну діяльність фігурантів.

Наразі триває досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Деталі щодо постачання росіян продукцією "Київгуми"