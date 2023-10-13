Адвокату-спільнику Князєва присудили умовний термін і донат ЗСУ

Адвокату, який був посередником у справі Князєва, присудили 5 років позбавлення волі. Проте потім суд змінив своє рішення та звільнив його від покарання.

Адвокату Олегу Горецькому, якого разом з колишнім головою Верховного суду Князєвим викрили на одержанні хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів США, винесли вирок. Вищий антикорупційний суд 12 жовтня затвердив угоду про визнання винуватості.

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Йому присудили перерахувати 21 мільйон гривень на "Армію дронів"

Суд визнав Горецького винним за кількома статтями Кримінального Кодексу України. Зокрема, у пособництві в пропозиції службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, надати їй та третій особі хабар та наданні його за вчинення будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища.

За умовами угоди Горецький буде співпрацювати зі стороною обвинувачення та надавати викривальні покази. Крім цього, він повинен перерахувати 21 мільйон гривень на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на "Армію дронів".

Гроші, які вилучили під час розслідування, також передадуть на потреби ЗСУ. Мовиться про ще 29 мільйонів гривень. Крім того, у порядку спеціальної конфіскації стягується 350 тисяч доларів США.

Справа Князєва: коротко