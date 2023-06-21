Це була витримана розмова, – керівник НАБУ про дзвінок Зеленського після затримання Князєва

Не так давно НАБУ вдалось піймати уже колишнього очільника Верховного Суду Всеволода Князєва на хабарі. Згодом керівник Національного антикорупційного бюро констатував, що після цього до нього дзвонив президент Володимир Зеленський.

Зазначимо, що звати теперішнього главу НАБУ – Семен Кривонос. Працював його орган спільно зі САП (Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою). Про затримання Князєва офіційно стало відомо 15 травня.

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Про що Кривонос говорив зі Зеленським

Як зазначив очільник Бюро, з президентом він провів дуже стриману розмову, доповівши йому про затримання Князєва.

Я повідомив президенту, що затриманий керівник судової гілки влади на отриманні хабаря. Це був весь контекст розмови. Він дуже рівно та зважено до цього поставився. Не здивувався. Він спитав, у чому там суть. Говорю: це – отримання хабаря. Він каже: "Окей, добре". Не було ніяких емоцій – ні негативних, ні позитивних, чи ще чогось такого. Це була дуже витримана розмова,

– сказав керівник НАБУ.

Окрім того, він констатував, що став очолювати цей орган на початку березня 2023 року й одразу дізнався про незаконну діяльність Князєва: "На початку каденції дізнатися про такий кейс було просто "вау!". Потім ми на адреналіні спостерігали за розвитком слідчих дій і були націлені на результат. І коли вже викрили, це була величезна гордість за Національне антикорупційне бюро і методи, якими користувалися для проведення операції".

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