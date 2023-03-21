ВАКС змінив запобіжний захід ексзаступникові керівника Мінрегіону Лозинському на домашній арешт

Вищий антикорупційний суд на засіданні 17 березня змінив запобіжний захід колишньому заступникові міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Обвинувачення вимагало продовжити тримання під вартою. Також ВАКС відхилив клопотання про відвід судді Ярослава Шкодіна.

До теми Лозинського відправили під цілодобовий домашній арешт

Деталі справи Лозинського

Раніше в НАБУ встановили, що рідна сестра судді Шкодіна – Ірина, співавторка низки наукових робіт іншого фігуранта у справі – заступника директора з управління проєктами держінституту "УкрНДІводоканалпроект" Максима Бабенка. Саме для цього інституту, за версією слідства, закуповували обладнання, за яке Лозинський нібито отримав хабар.

Роль Бабенка у справі ще встановлюється. Також рідна сестра судді працює та товаришує з дружиною Бабенка, стверджують детективи. І вважають, що родичка судді може бути зацікавленою у непритягненні Бабенка відповідальності.

17 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурорів і призначила ексзаступникові міністра розвитку громад та територій України Василю Лозинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливість внести заставу у розмірі 50 мільйонів гривень.

Що відомо про справу Лозинського