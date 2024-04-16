Гладковський виїхав за кордон: НАБУ розшукує ексзаступника секретаря РНБО
Джерело:НАБУ
НАБУ оголосило в розшук колишнього Першого заступника секретаря РНБО. Олега Гладковського звинувачують у зловживаннях при закупівлі автівок для армії.
Олег Гладковський перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон.
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16 квітня 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про оголошення у розшук Гладковського.
Він спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами,
– йдеться у повідомленні НАБУ.
Сума завданих збитків державі становить понад 17 мільйонів гривень.
Що передувало
19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Гладковського з альтернативою внесення 10,6 мільйона гривень застави.
21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу, яку в березні 2022 року суд звернув в користь ЗСУ. Тоді ж Гладковському змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон.
НАБУ: останні новини
- ВАКС засудив олігарха-втікача Олександра Онищенка на 15 років позбавлення волі. Колишнього народного депутата визнали винним в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів. Наслідком тодішньої "газової схеми" стали збитки державі у розмірі близько 3 мільярди гривень.
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