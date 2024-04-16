Гладковський виїхав за кордон: НАБУ розшукує ексзаступника секретаря РНБО

НАБУ оголосило в розшук колишнього Першого заступника секретаря РНБО. Олега Гладковського звинувачують у зловживаннях при закупівлі автівок для армії.

Олег Гладковський перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон.

Читайте також Могли купляти зброю за завищеними цінами: НАБУ з польськими колегами провели обшуки у 2 країнах

16 квітня 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про оголошення у розшук Гладковського.

Він спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами,

– йдеться у повідомленні НАБУ.

Сума завданих збитків державі становить понад 17 мільйонів гривень.

Що передувало

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Гладковського з альтернативою внесення 10,6 мільйона гривень застави.

21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу, яку в березні 2022 року суд звернув в користь ЗСУ. Тоді ж Гладковському змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон.

НАБУ: останні новини