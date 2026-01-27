Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.
Яке рішення виніс Київський апеляційний суд?
Київський апеляційний суд став на бік прокурорів Офісу Генерального прокурора і скасував рішення суду першої інстанції в тій частині, де йшлося про можливість внесення застави.
Апеляційний суд погодився, що існують реальні ризики: підозрюваний може впливати на свідків, перешкоджати розслідуванню або ухилятися від суду.
У результаті народного депутата, якого підозрюють у державній зраді, залишили під вартою без права внесення застави.
Варто зазначити, що Офіс генпрокурора не зазначав, про якого народного депутата йдеться. Однак ЗМІ пишуть, що рішення стосується справи Олександра Дубінського.
Чому Дубінського підозрюють у держзраді?
Олександр Дубінський 13 листопада 2023 року отримав підозру у державній зраді. За даними слідчих, нардеп входив до складу злочинної організації, яку сформувало російське ГРУ, та мав позивний "Буратіно".
У вересні 2024 року ДБР завершило розслідування справи, де фігурує Дубінський. Через місяць її вже направили до суду, де, окрім нардепа, під правосуддя віддали ще чотирьох осіб, які займалися підривом суспільно-політичної стабільності в Україні.
15 січня 2026 року стало відомо, що суд дозволив Дубінському вийти на волю під заставу в розмірі 33 мільйони 280 тисяч гривень. Нардеп вважав дозвіл суду замінити арешт на заставу "суттєвим проривом".
Цікаво, що Олександр Дубінський є рекордсменом за кількістю підозр та справ, якими займається саме ДБР. Окрім держзради, також нардеп отримав підозри за службове підроблення, корупцію та незаконне переправлення військовозобов'язаного за кордон.