Яке рішення виніс Київський апеляційний суд?

Київський апеляційний суд став на бік прокурорів Офісу Генерального прокурора і скасував рішення суду першої інстанції в тій частині, де йшлося про можливість внесення застави.

Апеляційний суд погодився, що існують реальні ризики: підозрюваний може впливати на свідків, перешкоджати розслідуванню або ухилятися від суду.

У результаті народного депутата, якого підозрюють у державній зраді, залишили під вартою без права внесення застави.

Варто зазначити, що Офіс генпрокурора не зазначав, про якого народного депутата йдеться. Однак ЗМІ пишуть, що рішення стосується справи Олександра Дубінського.

Чому Дубінського підозрюють у держзраді?