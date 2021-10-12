Справа Полякова: у машині з нардепом і Джамбулатовим була ще одна людина

Правоохоронці з'ясували, незадовго до смерті Антон Поляков був не лише з помічником Анни Скороход Русланом Джамбулатовим. У компанії була присутня ще й третя людина.

Слідство вже встановило особу третьої людини, однак поки що її ім'я не повідомляють. Про це розповів речник МВС Артем Шевченко в ефірі одного з українських телеканалів.

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Троє їхали в авто

За даними слідства, після вечері в ресторані, Поляков, Джамбулатов та третя особа пересіли в авто. Уже опісля нардеп опинився у таксі.

Встановлено всіх осіб, із якими Поляков у той вечір і ту ніч перебував, контактував, вечеряв, сідав в одну машину, пересідав в іншу. Є ще третя особа, яка теж перебувала з ними в компанії,

– заявив Шевченко.

Крім того, речник МВС підтвердив, що таксист, в автомобілі якого знайшли тіло Полякова, змінив свої свідчення. Як з'ясували слідчі, чоловік певний час переслідував автомобіль з нардепом та ще двома людьми. За словами Шевченка, нардеп був "не випадковим пасажиром" у таксі.

Поки що ніхто з тих, з ким нардеп провів свій останній вечір не отримав підозру, але версія про природну смерть уже не пріоритетна для правоохоронців. Слідство зараз відтворює повну картину останнього вечора Полякова перед смертю.

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