Справа Бабченка – не унікальна: в СБУ розповіли про інші інсценовані вбивства

За останні 3 роки за допомогою інсценування вбивств СБУ запобігла загибелі більше 10 людей. У спецслужбі наголосили, що практика інсценування вбивства є поширеною у діях правоохоронців для попередження злочинів та отримання додаткових доказів щодо зловмисників.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на речницю СБУ Олену Гітлянську.

Вона констатувала, що найбільшого резонансу викликала справа щодо замовного вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка. Проте, за словами речниці СБУ, досвід показує, що ця справа не є унікальною для української спецслужби. За останні 3 роки таким чином СБУ запобігла вбивствам більше 10 осіб.

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Гітлянська також розповіла подробиці схожої спецоперації, нещодавно проведеної на Черкащині, де київський бізнесмен через конфлікт бізнес-інтересів замовив убивство 3 людей.

Так, департамент контррозвідки отримав інформацію про підготовку до теракту у формі вбивства декількох людей з метою залякування жителів Чорнобаївського району Черкащини. Було відкрито кримінальні провадження за низкою статей.

Українські спецслужби "залучили до конфіденційного співробітництва кілера на ім’я "Р", якому київський бізнесмен на ім’я "С" замовив убивство 3 жителів Чорнобаївського району. Першою жертвою мав стати громадський активіст, який закликав місцевих жителів вимагати справедливої оплати за віддані в оренду земельні паї. Другою жертвою мала стати голова однієї із сільських рад району та її чоловік.

16 травня 2018 року під час зустрічі громадянина "Р" та "С" СБУ зафіксувала на аудіо плани замовника щодо вбивства 3 осіб, обговорення строків та порядку виконання замовлення. Окрім того, "кілер" отримав додаткові інструкції.

Надалі правоохоронці імітували зникнення активіста під час його прямування з роботи до місця проживання.

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За легендою, громадянина "М" викрадено невідомими особами на маршруті звичного руху додому, у мало освітленому та нелюдному місці, й доставлено до міста Києва, де імітовано обстановку злочину, для створення у замовника уяви про його реальне зникнення,

– розповіла речниця СБУ.

8 червня на околицях Києва спецслужба імітувала вбивство активіста: було викопано яму для "поховання трупа", на фоні якого було зроблено низку фотознімків, чого й вимагав замовник. Після цього слідчі задокументували, як "кілер" передає замовнику фото та обговорює подальші дії.

23 червня бізнесмен віддав "кілеру" 15 тисяч доларів, що також зафіксувала СБУ. Під час передачі грошей комерсанта затримали та взяли під варту.

Дивіться відео спецоперації СБУ щодо запобігання вбивства 3 людей на Черкащині:

Таким чином, Службі безпеки вдалося не тільки попередити вчинення замовного вбивства представника громадського об’єднання "Самооборона майдану Черкаської області" та волонтера АТО, а й через імітування обстановки злочину, з’ясувати дані наступних жертв та попередити вчинення терористичного акту,

– наголосили в СБУ.

Крім цього, спецслужбовці у 2016 році на Київщині попередили спробу замовного вбивства бізнесмена-колишнього представника кримінального середовища. Під час передачі "кілеру" чергової частини коштів у сумі 20 тисяч гривень було затримано замовницю вбивства.

Також у 2017 році на Черкащині СБУ попередила вбивство місцевого підприємця. Тоді було затримано громадянку України-замовницю вбивства, яка планувала заволодіти бізнесом у сфері торгівлі. Жінку затримали під час передачі частини коштів у розмірі 400 доларів "виконавцю" злочину.

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У 2018 році на Харківщині СБУ викрила та запобігла "замовному" вбивству з корисливих мотивів директора одного з комунальних підприємств. Спецслужбовці детально зімітували вбивство та надали "докази" замовниці. Організаторку злочину правоохоронці затримали під час остаточної передачі коштів у сумі 10 тисяч доларів "виконавцю".