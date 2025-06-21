Чи справді Patriot був знищений під час атаки на Київ: Зеленський відверто відповів
- Зеленський спростував заяви росіян про знищення систем Patriot під час атаки на Київ, зазначивши, що жодна система не була пошкоджена.
- Президент повідомив, що Україна активно використовує перехоплювачі для збивання "Шахедів" і законтрактувала більше артилерії та дронів на цей рік, ніж у будь-який інший рік війни.
Уночі 17 червня ворог завдав масованого удару по Києву. Противник заявив, що йому вдалося знищити системи Patriot на позиціях в аеропорту Жуляни та Бориспіль.
Під час спілкування з журналістами 20 червня глава держави спростував заяву окупантів щодо Patriot, передає 24 Канал.
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Що сказав президент
Володимир Зеленський наголосив, що внаслідок останніх масованих ударів жодна із систем Patriot не була ні знищена, ні пошкоджена. "Те, що було в медіа, не відповідає дійсності", – уточнив він.
Також президент розповів, що приблизно третину "Шахедів" збивають мобільні вогневі групи. "Ми почали використовувати перехоплювачі. Чотири компанії в Україні виробляють ці перехоплювачі. Із чотирьох компаній дві – дуже успішно", – додав політик.
За словами Зеленського, Україна вже законтрактувала на цей рік, незважаючи ні на що, артилерії, дронів далекобійних і недалекобійних більше, ніж у будь-який рік цієї війни.
До слова, якщо США припинять військову допомогу Україні, зокрема постачання ЗРК Patriot, це поверне ситуацію до 2022 року, коли не було чим збивати російські балістичні ракети.