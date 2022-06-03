У справі про держзраду Медведчука жодного пом'якшення не буде, – Венедіктова

Справу проти Медведчука, за якою його звинувачують у державній зраді, уже передали до суду. Куму Путіна загрожує до 15 років позбавлення волі, й в Офісі генпрокурора запевнили, що жодного пом'якшення покарання не буде.

Про це заявила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова в етері марафону єдиних новин 3 червня. 24 канал передає деталі.

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Венедіктова про справу проти Медведчука

Затриманий Віктор Медведчук пішов на співпрацю зі слідством у справі проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Ірина Венедіктова пояснила, що це не передбачатиме жодних пом'якшувальних обставин у справі проти самого кума Путіна, в якій його звинувачують у державній зраді.

Ніякого пом'якшення не буде. 15 років передбаченого покарання – це лише тому, що справа була відкрита ще до того, як вступив у дію новий закон. Зараз це була б зовсім інша міра покарання,

– прокоментувала генеральна прокурорка.

Венедіктова додала, що співпраця Медведчука зі слідством у справі проти Порошенка – це його власна воля. "У ньому прокинувся "свідомий громадянин", і він, як "свідомий громадянин", надав додаткові покази", – зауважила генеральна прокурорка.

До слова, посадовиця розповіла, що наразі Офіс генпрокурора у справі про державну зраду Медведчука працює над встановленням і перевіркою інших фактів злочинів у межах кримінального провадження, зокрема встановленням нових фігурантів та перевіркою тієї інформації, що вже міститься у справі.

"Щойно буде щось таке, про що можна буде говорити й це не зашкодить слідству, ми обов'язково про це повідомимо", – підсумувала Венедіктова.

Медведчука звинувачують у державній зраді: коротко

12 квітня стало відомо, що Віктора Медведчука затримали завдяки успішній спецоперації співробітників СБУ. Він втік з-під домашнього арешту ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Раніше йому висунули звинувачення у державній зраді у так званій "вугільній справі" та фінансуванні тероризму.

Згодом Личаківський районний суд Львова заарештував кума Путіна без права на заставу.

Наприкінці квітня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Медведчук почав давати свідчення не лише про свою діяльність, але й покази проти всіх своїх бізнес-партнерів. Справа активно розвивається.

Україна розглядала можливість обміняти затриманого кума Путіна на захисників й цивільних з "Азовсталі", втім Кремль відмовився це робити.

Згодом стало відомо, що Медведчук почав давати свідчення, у яких розповів про роль Петра Порошенка у так званій "вугільній справі" та роботу злочинної схеми, яка діяла в Україні.

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