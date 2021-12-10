У справі Саакашвілі висунули обвинувачення екскерівнику поліції Одещини

Грузинська прокуратура висунула звинувачення Георгію Лорткіпанідзе, на авто якого Міхеіл Саакашвілі прибув до порту Чорноморськ, що на Одещині.

Обвинувачення політику висунули заочно. Про це 10 грудня на брифінгу для журналістів заявив грузинський прокурор Леван Вепхвадзе.

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Екскерівнику поліції Одещини висунули звинувачення через перетин кордону Саакашвілі

Прокуратура Грузії за допомогу громадянину України Міхеілу Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону Грузії розпочала кримінальну справу щодо ексзаступника міністра внутрішніх справ Георгія Лорткіпанідзе,

– заявив прокурор.

Він також пояснив, що нібито саме Лорткіпанідзе "розробив план та маршрут незаконного повернення експрезидента на батьківщину".

Справу проти нього відкрили за "надання допомоги у незаконному перетині державного кордону Грузії". Згідно зі статтею йому загрожує до 5 років ув'язнення. Наразі політик живе в Україні.

Грузинська прокуратура вважає, що нібито:

Лорткіпанідзе зустрівся з Елгуджою Цомая і вмовив його перевести Саакашвілі власним автомобілем з причепом через держкордон Грузії;

згодом у вересні Лорткіпанідзе знову зв'язався з Цомая, який на той момент був у Грузії, і попросив його приїхати до України;

20 вересня той вирушив в Україну;

26 вересня на автомобілі Лоркіпанідзе Саакашвілі доставили до українського порту Чорноморськ, і там пересадили у схованку, обладнану в вантажівці Цомая;

згодом вони перетнули кордон України й вантажівка опинилась на поромі VILNIUS.

Також грузинська прокуратура в сприянні Саакашвілі з перетину кордону звинувачує Георгія Наріманідзе, Елгуджа Цомая, Зураб та Шалва Цоцорія. Всі вони, за рішенням грузинського суду, під арештом.

Георгія Лорткіпанідзе був заступником міністра внутрішніх справ Грузії. Згодом, за часів головування Одеською ОДА Міхеіла Саакашвілі, займав посаду керівника Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Одеській області.

Грузинська прокуратура також заявила, що Лорткіпанідзе проходить як обвинувачений у справі про жорсткий розгін мітингу опозиції 26 травня 2011 року нібито через перевищення службових повноважень.

Коротко про справу через перетин Саакашвілі кордону Грузії

20 жовтня Міхеіла Саакашвілі офіційно звинуватили у незаконному перетині кордону Грузії. Попередньо відомо, що політик проїхав у вантажівці з молочними продуктами.

1 жовтня на території Грузії його затримали через відкриті кримінальні справи. У цей же день він почав голодування й припинив тільки 20 листопада – після того, як його перевели в госпіталь.

Наразі тривають суд щодо справ Саакашвілі. Письмове інтерв'ю політика читайте за посиланням.

У чому влада Грузії звинувачує Саакашвілі – дивіться відео