У справі Татарова я зробив би все по-іншому, – переможець конкурсу на голову САП

Переможець конкурсу на посаду керівника САП Олександр Клименко прокоментував справу заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова. За словами Клименка, під його керівництвом справу розслідували б по-іншому.

Як сказав Клименко в інтерв'ю, у цій справі можна було б "уникнути протидії" завдяки "процесуальним хитрощам".

Важливо Вдають, ніби довкола всі ідіоти, – Шабунін про спецперевірку САП

Він додав, що Антикорупційна прокуратура за Максима Грищука не вижимає всі свої ресурси, бо на 50 прокурорів є лише 60 направлених до суду за рік кримінальних проваджень.

Довідка. Максим Грищук виконує обов'язки очільника САП після звільнення Холодницького, також брав участь у конкурсі.

За словами Клименка, "одне провадження в рік – це не найкращий показник".

Якби на той момент, на момент розслідування справи, я був керівником САП, я б зробив абсолютно інші речі, вчинив би зовсім по-іншому,

– наголосив переможець конкурсу на посаду керівника САП.

Він додав, що навіть будучи на місці не керівника САП, а виконуючого обов'язки, як Грищук, він зробив би все по-іншому.

Цікаво Ціна може бути надто дорогою, – Шабунін відповів, що чекає на Татарова через санкції

Клименко також зазначив, що справа Татарова частково вплинула на його рішення податися на конкурс керівника САП. Водночас на питання, чи дасть він нове життя справі Татарова, якщо очолить САП, Клименко сказав, що вже не може це коментувати, бо ця справа перебуває в провадженні іншого органу (Служби безпеки України), і процесуального шляху, як її можна реанімувати, він не бачить.

Справа Татарова: головне

Чому Татарова досі тримають в ОП: дивіться інтерв'ю з Ярославом Юрчишином