ВАКС закрив справу проти скандального "Слуги народу" Камельчука: у чому причина

Апеляційна палата ВАКС 9 серпня закрила справу скандального нардепа зі "Слуги народу" Юрія Камельчука. Суд задовольнив клопотання адвокатів депутата й закрив кримінальне провадження за строком давності.

Камельчуку повідомили про підозру у грудні 2022 року. Кримінальне провадження відкрили через недостовірне декларування.

Дивіться також Нардепа викрили на хабарі у 85 тисяч доларів: ймовірно, йдеться про Гунька зі "Слуги народу"

Справу Камельчука закрили за строком давності

У вівторок, 9 серпня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядала клопотання адвокатів "Слуги народу" Камельчука про звільнення його від кримінальної відповідальності через недостовірне декларування. Крім того, сторона захисту наполягала на тому, аби справу закрили з підстав спливу строків давності.

Колегія суддів розглянула апеляцію й ухвалила рішення про закриття справи. Відомо, що його ухвалили Даниїла Чорненька, Інна Калугіна та Віра Михайленко. Як наголосили у ВАКС, закінчення строку давності та наявність клопотання від учасників справи є безумною підставою для звільнення від відповідальності та закриття провадження.

Справа Камельчука: що відомо

НАБУ і САП обвинувачували Камельчука у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Зокрема, він нібито приховав квартиру на Печерську, яку орендував протягом двох років. Вартість помешкання складає понад 3,6 мільйона гривень.

Крім того, нардеп нібито не зазначив дані про непогашений кредит перед "ПриватБанком" на суму 48,8 тисячі доларів. У НАБУ пояснювали, що кредит потрібно було обов'язково внести в декларацію, оскільки він перевищував 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

ВАКС 16 березня 2023 року розглядав справу щодо недостовірного декларування Камельчука. Тоді нардепа виправдали у зв'язку з недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення. САП після засідання заявила, що буде оскаржувати вирок.

Камельчук майже не з'являвся на засідання суду, коли розглядали його справу. Він виправдовувався "відрядженнями" й поганим самопочуттям. За неявку до суду "Слугу народу" навіть штрафували.

Рішення набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.