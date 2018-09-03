20:03
3 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
29°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Справу податківців Клименка не передають до суду: деталі

70 Читать новость на русском

Справу податківців Клименка як мінімум кілька разів використовували для шантажу та обшуків у тих, хто втрапив в немилість військової прокуратури. А все конфісковане майно наче й не конфісковане.

Щоб вертольотами звезти до Києва понад два десятки підозрюваних – витратили понад 330 тисяч гривень. Це одна з наймасштабніших спецоперацій часів незалежності. 

Читайте також: Мера Ужгорода підозрюють у двох злочинах

Величезна схема, в яку залучили кожного українця. Бо в кожного фактично з кишені вкрали кілька сотень доларів. Під законним прикриттям. Саме так можна описати так звану справу "податківців Клименка". Адже за підрахунками прокуратури з державного бюджету вкрали більш ніж 104 мільярди гривень.

Протягом 2011-2013 років екс-міністр доходів і зборів Клименко створив ряд офшорів на Британських, Віргінських островах, Кіпрі, ЛІхтенштейні. Ведені через злочинні схеми з податкових майданчиків – державні кошти, були легалізовані Клименком та найнятими їм адвокатами, а також співучасниками, в європейських банках,
наголосив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Доказів схем Клименка знайшли так багато, що розписали їх на більш як 1200 томів! Щоб скопіювати їх для всіх учасників процесу в прокуратурі навіть виділили окремі ксерокси. 

У справі податківців Клименка 52 підозрюваних, 27 з них затримали в 2017 році, інших – оголосили в розшук. Це колишній міністр доходів та зборів Олександр Клименко, керівники регіональних податкових та ще кілька десятків посадовців. Силовики провели обшуки в 15 областях і заявили – конфіскували майна та готівки на понад 888 мільйонів гривень. От тільки вже зараз у національному агентстві управління активами, що мало б керувати добром, нам відповіли – нічого з тоді вилученого у них немає.

Читайте також: Дружину і сина ізраїльського прем'єра підозрюють в корупції

І це через рік. За гратами теж нікого немає. Хтось вийшов під заставу, у когось завершився термін тримання під вартою. Двоє фігурантів навіть отримали вироки – визнали провину, заплатили 26 мільйонів на двох і все. Коли правоохоронців звинувачують у повільності і нерезультативності, військовий прокурор реагує емоційно.

Ми користуємось європейськими стандартами судочинства. Суспільство ратує зараз за невідворотність, швидкість розслідування, засудження і найголовніше – вироків,
– зазначив Анатолій Матіос.

А от відповідати на запитання 24 каналу Анатолій Матіос взагалі відмовився.

Зараз справу податківців все ж завершили розслідувати. Наступна стадія – ознайомлення з матеріалами. Перечитати більше тисячі томів мають підозрювані і більше ста їхніх адвокатів. Це може тривати чимало часу. Однак після – розгляд суду. І тут вже постає нове питання: де розглядати справу, в якій більше півтори сотні учасників процесу?

Випадків такої кількості підсудних одночасно і такої кількості захисників в нас ще не було. Але я думаю, в цьому випадку ми розберемося,
– зазначив голова управління Державної судадміністрації Києва Олександр Сімоковський.

От тільки якщо врахувати час на вивчення справи, то в захисту є ще чимало часу. Тож невідомо що ще "загубиться" до реального судового процесу. А поки той же Олександр Клименко може розвивати з Росії свою українську партію та розповідати на вебінарах "як правильно ділити бюджет". 

Автор: Анна Сердюк
Теги: Кримінальні новини Новини України Корупція Гроші
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Ліквідація Захарченка: який сценарій готує Кремль для України?
сьогодні, 19:01 Ліквідація Захарченка: який сценарій готує Кремль для України?
Інна Жолобович
ТОП-3 гри серпня 2018: огляд Far Cry 5, Strange Brigade та God of War 4
сьогодні, 18:02 ТОП-3 гри серпня 2018: огляд Far Cry 5, Strange Brigade та God of War 4
Анастасія Можаровська
Смерть Захарченка нічого не змінить у стосунках Росії та України
сьогодні, 17:01 Смерть Захарченка нічого не змінить у стосунках Росії та України
Богдан Яременко
Передвісник ескалації на Донбасі: західні ЗМІ про вбивство Захарченка та його наслідки
сьогодні, 16:53 Передвісник ескалації на Донбасі: західні ЗМІ про вбивство Захарченка та його наслідки
Олександра Кравчук
Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
сьогодні, 16:00 Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
Вікторія Войціцька
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Стало відомо, за що і які санкції застосують до "Дніпра"
 1 липня 2016 , 17:49
Зірка "Реала" отримав фантастичні пропозиції з Китаю і Англії
 10 грудня 2016 , 09:09
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук