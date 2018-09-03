Справу податківців Клименка не передають до суду: деталі

Справу податківців Клименка як мінімум кілька разів використовували для шантажу та обшуків у тих, хто втрапив в немилість військової прокуратури. А все конфісковане майно наче й не конфісковане.

Щоб вертольотами звезти до Києва понад два десятки підозрюваних – витратили понад 330 тисяч гривень. Це одна з наймасштабніших спецоперацій часів незалежності.

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Величезна схема, в яку залучили кожного українця. Бо в кожного фактично з кишені вкрали кілька сотень доларів. Під законним прикриттям. Саме так можна описати так звану справу "податківців Клименка". Адже за підрахунками прокуратури з державного бюджету вкрали більш ніж 104 мільярди гривень.

Протягом 2011-2013 років екс-міністр доходів і зборів Клименко створив ряд офшорів на Британських, Віргінських островах, Кіпрі, ЛІхтенштейні. Ведені через злочинні схеми з податкових майданчиків – державні кошти, були легалізовані Клименком та найнятими їм адвокатами, а також співучасниками, в європейських банках,

наголосив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Доказів схем Клименка знайшли так багато, що розписали їх на більш як 1200 томів! Щоб скопіювати їх для всіх учасників процесу в прокуратурі навіть виділили окремі ксерокси.

У справі податківців Клименка 52 підозрюваних, 27 з них затримали в 2017 році, інших – оголосили в розшук. Це колишній міністр доходів та зборів Олександр Клименко, керівники регіональних податкових та ще кілька десятків посадовців. Силовики провели обшуки в 15 областях і заявили – конфіскували майна та готівки на понад 888 мільйонів гривень. От тільки вже зараз у національному агентстві управління активами, що мало б керувати добром, нам відповіли – нічого з тоді вилученого у них немає.

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І це через рік. За гратами теж нікого немає. Хтось вийшов під заставу, у когось завершився термін тримання під вартою. Двоє фігурантів навіть отримали вироки – визнали провину, заплатили 26 мільйонів на двох і все. Коли правоохоронців звинувачують у повільності і нерезультативності, військовий прокурор реагує емоційно.

Ми користуємось європейськими стандартами судочинства. Суспільство ратує зараз за невідворотність, швидкість розслідування, засудження і найголовніше – вироків,

– зазначив Анатолій Матіос.

А от відповідати на запитання 24 каналу Анатолій Матіос взагалі відмовився.

Зараз справу податківців все ж завершили розслідувати. Наступна стадія – ознайомлення з матеріалами. Перечитати більше тисячі томів мають підозрювані і більше ста їхніх адвокатів. Це може тривати чимало часу. Однак після – розгляд суду. І тут вже постає нове питання: де розглядати справу, в якій більше півтори сотні учасників процесу?

Випадків такої кількості підсудних одночасно і такої кількості захисників в нас ще не було. Але я думаю, в цьому випадку ми розберемося,

– зазначив голова управління Державної судадміністрації Києва Олександр Сімоковський.

От тільки якщо врахувати час на вивчення справи, то в захисту є ще чимало часу. Тож невідомо що ще "загубиться" до реального судового процесу. А поки той же Олександр Клименко може розвивати з Росії свою українську партію та розповідати на вебінарах "як правильно ділити бюджет".