"Сприйняв призначення як честь": оприлюднили заяву Тарана про відставку

Очільник Міноборони України Андрій Таран 2 листопада подав у відставку. Того ж дня його заяву передали в Апарат Верховної Ради. У своїй заяві Таран наголосив, що прийняв своє призначення за честь.

Текст заяви опублікував нардеп від "Слуга народу" Олександр Качура у своєму телеграмі.

Важливо Призначення Резнікова міністром оборони може стати сигналом для Росії і Заходу

У заяві про відставку Андрій Таран подякував за довіру президенту Володимиру Зеленському, Верховній Раді та Кабміну.

Я сприйняв це призначення як велику честь і можливість служити Україні і період складних випробувань. Будучи людиною військовою, я звик працювати там, де мої знання і навички принесуть найбільшу користь,

– зауважив Таран.

Наприкінці звернення він попросив прийняти його заяву про відставку.



Таран написав заяву про відставку / Фото з телеграм-каналу "Правда Качури"

3 листопада відбулося засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. На ньому рекомендували Верховній Раді прийняти відставку міністра оборони України Тарана.

Хто може очолити Міноборони

Раніше Качура повідомив, що під час засідання фракції "Слуга народу" схвалила рішення підтримати кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.

Цю інформацію підтвердив і журналіст Юрій Бутусов. За його словами Володимир Зеленський вже погодив кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.

Кадрові зміни в Кабміні

Останніми днями в уряді міністри все частіше подають у відставку. Лише напередодні заяви на звільнення написали: