Спроба отримати квиток, щоб втекти, – Зеленський про російські паспорти на окупованих територіях
11 червня 2022 , 23:29Читать новость на русском
Загарбники намагаються видавати жителям тимчасово окупованих українських територій російські паспорти. На пропагандистських відео видно лише колаборантів, які хочуть отримати квиток, щоб втекти.
Про це під час свого вечірнього звернення 11 червня розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.
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Дивіться звернення Володимира Зеленського: