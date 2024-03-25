Спроби росіян наступати на Часів Яр: в ISW назвали ключову перепону для ворога

Російські військові продовжують тиснути у напрямку міста Часів Яр, що на Донеччині. Однак в Інституті вивчення війни переконані, що перспектив оточення міста найближчими місяцями немає.

Аналітики зазначають, що на підступах до міста Збройні Сили змогли вибудувати значну оборону, яку загарбникам важко буде пробити. Водночас ворог не полишає своїх планів на окупацію цього міста.

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Ситуація у напрямку Часового Яру

Як повідомляє ISW, згідно з наявними візуальними доказами, росіяни просунулися на 1,5 кілометра у напрямку Часового Яру. Міністерство оборони Росії 23 березня заявило про захоплення населеного пункту Іванівське, проте аналітики не отримали достатньо доказів, що підтверджували б цю заяву.

Інститут вивчення війни зазначає, що окупанти почали локалізовану наступальну операцію на Бахмутському напрямку ще у листопаді 2023 року. Її метою була окупація територій, які ЗСУ вдалося звільнити протягом наступальної компанії минулого року. Однак значних успіхів за цей час росіянам досягти не вдалося.

Збройні Сили створили значні укріплення у формі кільця в районі Часового Яру – росіяни щосили намагатимуться прорвати їх.

Зазначається, що російські війська планували перекинути додаткові сили в район Бахмута з авдіївського напрямку в середині лютого. Однак можливість використати тактичні вразливі місця на захід від Авдіївки спонукала окупантів підтримувати наступ саме на цьому напрямку. Водночас оточення Часового Яру зараз малоймовірне.

Російські тактичні успіхи на схід від Часів Яр не створюють умов для оточення чи оточення населеного пункту, і російським військам, ймовірно, доведеться досягти значних тактичних успіхів на південний схід і північний захід від Часового Яру, перш ніж розпочати оточення чи оточення населеного пункту,

– пишуть в ISW.

Ймовірно, росіяни спробують обрати тактику поступового охоплення, яку практикували раніше.

Яка ситуація на фронті