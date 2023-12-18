Росіяни хочуть оточити Авдіївку, атаки на інших напрямках: карта бойових дій на 18 грудня

Російська армія не полишає намагань наступати на позиції українських захисників, щоб захопити якнайбільше території. Однак ЗСУ успішно долають натиск ворога, паралельно проводячи контрбатарейну боротьбу.

Активність росіян на декількох напрямках все ще залишається високою. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

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Обстановка на Сході

НаЗСУ відбили 9 атак в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

Росіяни проводили штурмові дії на Харківщині: дивіться на карті

Назахисники відбили 8 атак ворога біля Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області. НаСили оборони відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Українці продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” наЗбройні Сили стримують ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські військові тримають оборону і завдають окупантам значних втрат. Так, відбито 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 – південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області.

Яка ситуація поблизу Авдіївки: дивіться на карті

Бої на Півдні

НаСили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Там відбито 4 атаки. Наросіяни наступальних (штурмових) дій не вели.НаСили оборони відбили 4 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Обстановка поблизу Роботиного: дивіться на карті

Ситуація на Півночі

НаСили оборони України продовжують завдавати російським військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” наЗСУ надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах ворога.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Наросіяни зберігають присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність. Також окупанти активно мінують територію вздовж державного кордону в Бєлгородській області.