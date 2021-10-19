Спробуємо забрати Саакашвілі в українську тюрму, – Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна спробує за правовими механізмами повернути Міхеіла Саакашвілі в Україну. Втім, проблема у тому, що він не лише громадянин нашої держави.

Як зазначив міністр юстиції, Україна намагатиметься забрати Міхеіла Саакашвілі в українську тюрму. Про це він заявив в інтерв'ю ЗМІ.

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"Ми будемо намагатися його забрати"

Денис Малюська зазначив, що лише намагатися визволити Саакашвілі недостатньо. Мовляв, влада Грузії неодноразово заявляла, що нікуди його не віддасть, поки він не відсидить свій термін.

Ми то будемо намагатися, а чи дадуть нам – це питання. Він же не тільки громадянин України, він ще й громадянин Грузії,

– сказав Малюська.

Для того, аби визволити Саакашвілі, будуть пробувати всі юридичні механізми, додав він.

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Усе через реальні терміни ув'язнення, які йому заочно присудила чинна влада Грузії.

Так, за зловживання владою він отримав 6 років за ґратами. Вирок оскараженню не підлягає, тому Саакашвілі затримали у Грузії, коли він вперше за 8 років туди приїхав.

Помилувати Саакашвілі може президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Однак вона стверджує, що не буде цього робити і ніхто її не переконає змінити свою думку.

Адвокати Саакашвілі кажуть, що помилування президентки є єдиним можливим шляхом для звільнення політика.

Тим часом прихильники експрезидента виходять на численні акції на його підтримку. Подекуди протести переросли в сутички.

, нещодавно глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія записав звернення на підтримку Міхеіла Саакашвілі. Він зазначив, що вимагає звільнення політика з в'язниці і висловив йому свою підтримку.