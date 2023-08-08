Акція від "Злої мавки": партизани показують рублі з новим "дизайном" у Сімферополі

Партизани зі "Злої мавки" зробили на рублях проукраїнські написи. Валюту поширюють на тих українських територіях, які перебувають під окупацією.

Жіночий партизанський рух "Зла мавка", що діє на окупованих територіях України, показав, що рублів із новим "дизайном" більшає, зокрема у Сімферополі. Про це повідомили на сторінці ініціативи.

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Що відомо про нові "рублі"

"Зла мавка" творчо підійшла до боротьби з окупантами. Так, російські рублі отримали новий "дизайн" – тепер на них є проукраїнські написи. На фото, які поширюють партизани, видно фрази "Це вам не Росія! Ви в Україні!".

Як зазначають у русі "Зла мавка", проукраїнських настроїв на окупованому Росією українському півострові більшає, а тепер в обігу і нові "рублі". Активісти сфотографували валюту біля Верховної Ради Криму у Сімферополі.

Рублі з проукраїнськими написами в окупованому Криму / "Зла мавка"

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Спротив на окупованих територіях України

Це не перша креативна акція, яку проводять в окупації.