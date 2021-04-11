США та Британія обіцяють Україні підтримку під час провокацій Росії

Лондон та Вашингтон закликають Росію негайно послабити напруження у регіоні і дотримуватись міжнародних зобов'язань. Раніше з закликом зменшити присутність російських військових поблизу українського кордону виступила канцлерка Ангела Меркель.
Джерело:Твітер Домініка Рааба
Про підтримку України у твітері заявив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб. Він наголосив, що підтримка суверенітету – непохитна.
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Росія повинна послабити напругу, – Рааб
Сполучене Королівство та США твердо протистоять російській кампанії дестабілізації України. Державний секретар США Ентоні Блінкен і я погодилися, що Росія повинна негайно послабити напругу і жити згідно з міжнародними зобов'язаннями, під якими вона підписалася в межах ОБСЄ,
– написав Рааб.
Блінкен підтвердив наміри Вашингтона
Деталі розмови з Раабом оприлюднив і держсекретар США Ентоні Блінкен.Він підтвердив, що Лондон та Вашингтон мають намір разом протистояти російські агресії щодо України.
Нерозважливі дії Росії матимуть наслідки
В інтерв'ю NBC Блінкен зауважив, що Білий дім неабияк непокоїть ситуація біля українського кордону. Наразі ситуацію Вашингтон обговорює зі своїми партнерами.
Повинен сказати, що я серйозно стурбований діями Росії на кордоні з Україною. На цих кордонах зосереджено більше російських сил, ніж коли-небудь з 2014 року. Ось чому ми підтримуємо дуже тісні контакти і координацію з нашими союзниками і партнерами в Європі. Всі поділяють цю заклопотаність,
– пояснив Блінкен.
Держсекретар США наголосив, що президент Байден зазначив, що нерозважливі дії Росії матимуть свої наслідки.Зверніть увагу! Тему нарощення військової присутності поблизу українського кордону у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним піднімала Ангела Меркель. У Кремлі наголосили, що, мовляв, це внутрішні справи Росії, як переміщувати свої війська.
Коротко про російські війська біля кордону України:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до кордонів України.
- Росіяни кажуть, що проводять військові навчання та перевірку бойової готовності.
- За свідченнями Головного управління розвідки, такі заходи для цієї пори року не характерні.