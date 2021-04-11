США та Британія обіцяють Україні підтримку під час провокацій Росії

Лондон та Вашингтон закликають Росію негайно послабити напруження у регіоні і дотримуватись міжнародних зобов'язань. Раніше з закликом зменшити присутність російських військових поблизу українського кордону виступила канцлерка Ангела Меркель.

Про підтримку України у твітері заявив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб. Він наголосив, що підтримка суверенітету – непохитна.

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Росія повинна послабити напругу, – Рааб

Сполучене Королівство та США твердо протистоять російській кампанії дестабілізації України. Державний секретар США Ентоні Блінкен і я погодилися, що Росія повинна негайно послабити напругу і жити згідно з міжнародними зобов'язаннями, під якими вона підписалася в межах ОБСЄ,

– написав Рааб.

Блінкен підтвердив наміри Вашингтона

Деталі розмови з Раабом оприлюднив і держсекретар США Ентоні Блінкен.Він підтвердив, що Лондон та Вашингтон мають намір разом протистояти російські агресії щодо України.

Нерозважливі дії Росії матимуть наслідки

В інтерв'ю NBC Блінкен зауважив, що Білий дім неабияк непокоїть ситуація біля українського кордону. Наразі ситуацію Вашингтон обговорює зі своїми партнерами.

Повинен сказати, що я серйозно стурбований діями Росії на кордоні з Україною. На цих кордонах зосереджено більше російських сил, ніж коли-небудь з 2014 року. Ось чому ми підтримуємо дуже тісні контакти і координацію з нашими союзниками і партнерами в Європі. Всі поділяють цю заклопотаність,

– пояснив Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що президент Байден зазначив, що нерозважливі дії Росії матимуть свої наслідки.

Коротко про російські війська біля кордону України:

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до кордонів України.

Росіяни кажуть, що проводять військові навчання та перевірку бойової готовності.

За свідченнями Головного управління розвідки, такі заходи для цієї пори року не характерні.

Тему нарощення військової присутності поблизу українського кордону у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним піднімала Ангела Меркель . У Кремлі наголосили, що, мовляв, це внутрішні справи Росії, як переміщувати свої війська.

Російські війська біля українського кордону / Інфографіка 24 каналу