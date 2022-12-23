Є альтернативне рішення: Маркарова про дискусії у США щодо визнання Росії спонсоркою тероризму

У США активно дискутують, чи застосовувати до Росії саме статус країни-спонсорки тероризму. Росію пропонують надати новий статус.

Про це заявила пані посол України в США Оксана Маркарова. Вона підкреслила, що статус країна-спонсор тероризму вже досить давній.

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Кінцева мета ізолювати Росію

При цьому Маркарова заявила, що Росія все ж не спонсор тероризму, а саме країна-терорист.

"У нас іде дуже активна дискусія, тому що є поточний статус у США, який вже законом затверджений, це "країна-спонсор тероризму", але це досить таки давній статус. До нього сьогодні входять чотири країни, і нам, звичайно, хотілось би побачити Росію серед цих країн, бо вона заслуговує бути в будь-якому товаристві таких вигнанців. Однак, вона ж не спонсор тероризму, вона сама країна-терорист", – ​пояснила Оксана Маркарова.

За її словами, у США розглядають альтернативний законопроєкт, де пропонують надати Росії новий статус – країни-агресорки, яка здійснює терор проти цивільного населення.

Є ще один альтернативний законопроєкт – це країна-агресорка, яка здійснює терор проти цивільного населення. Сподіваємося, що в цих дискусіях ми вийдемо на максимально сильний проєкт, який дозволить нам і назвати правильно, й ізолювати Росію від цивілізованого світу,

– зазначила посол.

Блінкен теж заявляв про альтернативне рішення

Державний секретар США Ентоні Блінкен на початку грудня повідомив, що в Конгресі йде робота над альтернативою визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Перед візитом Володимира Зеленського у Вашингтон з'явилося повідомлення, що США готуються визнати Росію країною-агресоркою. Повідомлялося, що вже є підготовлений відповідний законопроєкт. Його підготували Білий дім спільно з Конгресом.

Раніше пані посол США в НАТО Джуліанн Сміт пояснила, що в Америці наразі не вважають корисним офіційне визначення Росії державою-спонсором тероризму.

. У списку держав, які державний департамент США вважає спонсорами актів міжнародного тероризму, є чотири країни: Північна Корея, Сирія, Іран і Куба.