США дізналися про перенесення Путіним "ядерних навчань" на час можливої атаки на Україну, – ЗМІ
Джерело:Financial Times
Військові й розвідка США вважають, що Росія планує у лютому провести потужні навчання із застосуванням ядерної зброї. ЗМІ пишуть, що це буде "попередженням для НАТО".
Про раптове перенесення Володимиром Путіним "ядерних навчань" на час можливого вторгнення в Україну видання повідомляє з посиланням на власні джерела в Конгресі США.
Читайте також Скликання "Народної ради" та табори: Bild дізналося про "мрії" Путіна щодо окупації України
Путін хоче перенести "ядерні навчання"
Американські військові й розвідка заявили, що Кремль хоче провести масштабні "ядерні навчання" у лютому.
У Вашингтоні вважають, що російський президент вирішив перенести їх на початок року, аби продемонструвати силу у випадку, якщо він видасть наказ продовжувати вторгнення в Україну.
Видання зазначає, що це буде попередженням для НАТО не втручатися у справу за подальшої агресії Кремля.
Проведення навчань, які збігаються з вторгненням, стане нагадуванням Альянсу про потужність ядерних сил Москви, які є найбільшими у світі,
– йдеться у матеріалі.
За інформацією Федерації американських учених, Росія має у своєму запасі трохи менше ніж 4 500 ядерних боєголовок.
У публікації розповіли, що Москва переважно проводить навчання із використанням ядерної зброї восени. Під час них випробовують міжконтинентальні балістичні ракети з землі, моря та повітря.
Співрозмовник видання уточнив, що про плани глави Кремля розповіли голова Комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі та директорка національної розвідки Авріл Хейнс. Це сталося 4 лютого під час виступу у Палаті представників за закритими дверима.
Можливе вторгнення Росії в Україну: основне
- Захід вже кілька місяців попереджає, що Росія може піти на нове масштабне вторгнення в Україну.
- Поки його не вважають невідворотним, однак російські війська біля українських кордонів, в окупованому Криму і навіть у Білорусі викликають занепокоєння.
- В Україні концентрацію військ держави-агресорки вважають недостатньою для наступу на Україну. Уряд та президент закликають людей не панікувати, а Захід – не перебільшувати загрозу.
- У Міноборони запевняють, що українською армією керують справжні бойові командири, в озброєнні країна за останні роки здійснили справжній прорив. Тому Україна готова до можливої атаки Росії.
- Водночас на українську територію продовжує надходити військова допомога від партнерів. Крім того, міжнародна спільнота готує нові санкції проти держави-агресорки.
Важливо – Україна не марнує дні без вторгнення: дивіться відео