США дізналися про перенесення Путіним "ядерних навчань" на час можливої атаки на Україну, – ЗМІ

Військові й розвідка США вважають, що Росія планує у лютому провести потужні навчання із застосуванням ядерної зброї. ЗМІ пишуть, що це буде "попередженням для НАТО".

Про раптове перенесення Володимиром Путіним "ядерних навчань" на час можливого вторгнення в Україну видання повідомляє з посиланням на власні джерела в Конгресі США.

Читайте також Скликання "Народної ради" та табори: Bild дізналося про "мрії" Путіна щодо окупації України

Путін хоче перенести "ядерні навчання"

Американські військові й розвідка заявили, що Кремль хоче провести масштабні "ядерні навчання" у лютому.

У Вашингтоні вважають, що російський президент вирішив перенести їх на початок року, аби продемонструвати силу у випадку, якщо він видасть наказ продовжувати вторгнення в Україну.

Видання зазначає, що це буде попередженням для НАТО не втручатися у справу за подальшої агресії Кремля.

Проведення навчань, які збігаються з вторгненням, стане нагадуванням Альянсу про потужність ядерних сил Москви, які є найбільшими у світі,

– йдеться у матеріалі.

За інформацією Федерації американських учених, Росія має у своєму запасі трохи менше ніж 4 500 ядерних боєголовок.

У публікації розповіли, що Москва переважно проводить навчання із використанням ядерної зброї восени. Під час них випробовують міжконтинентальні балістичні ракети з землі, моря та повітря.

Співрозмовник видання уточнив, що про плани глави Кремля розповіли голова Комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі та директорка національної розвідки Авріл Хейнс. Це сталося 4 лютого під час виступу у Палаті представників за закритими дверима.

Можливе вторгнення Росії в Україну: основне

Захід вже кілька місяців попереджає, що Росія може піти на нове масштабне вторгнення в Україну.

Поки його не вважають невідворотним, однак російські війська біля українських кордонів, в окупованому Криму і навіть у Білорусі викликають занепокоєння.

В Україні концентрацію військ держави-агресорки вважають недостатньою для наступу на Україну. Уряд та президент закликають людей не панікувати, а Захід – не перебільшувати загрозу.

У Міноборони запевняють, що українською армією керують справжні бойові командири, в озброєнні країна за останні роки здійснили справжній прорив. Тому Україна готова до можливої атаки Росії.

Водночас на українську територію продовжує надходити військова допомога від партнерів. Крім того, міжнародна спільнота готує нові санкції проти держави-агресорки.

Важливо – Україна не марнує дні без вторгнення: дивіться відео