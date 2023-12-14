Конгрес США іде на канікули, не ухваливши допомогу Україні: у Білому домі відреагували

Спікер Палати представників США Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо того, щоб продовжити на один тиждень роботу обох палат Конгресу. Тож тепер парламент США іде на різдвяні канікули, не ухваливши допомогу Україні.

Водночас в Адміністрації президента США обурилися таким рішенням і вважають, що республіканці не мають повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота у Конгресі. Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає 24 Канал.

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Білий дім висловився щодо рішення Конгресу піти на канікули

Жан-П'єр, посилаючись на слова президента США Джо Байдена наголосила, що американський народ не буде відвертатися від України та її боротьби за "свободу проти тиранії".

Однак речниця зауважила, що рішення Джонсона щодо завершення роботи Палати представників без узгодження питань кордону, без фінансування Ізраїлю та України тільки заохочує потенційних агресорів у глобальному масштабі. Адже за діями Конгресу США спостерігають як у Москві, так і у Пекіні й Тегерані.

Республіканці з Палати представників не повинні повертатися додому на свята, коли потрібно зробити життєво важливі кроки для безпеки Сполучених Штатів і світу,

– наголосила вона.

Сенат ухвалив оборонний бюджет на 2024 рік

Верхня палата парламенту США 13 грудня підтримала закон про оборонну політику. Цей документ містить рекордні для країни витрати на захист у розмірі 886 мільярдів доларів США.

У законі також містяться окремі положення щодо України. Так, у законі мовиться про можливість виділення 300 мільйонів доларів США в межах Ініціативи сприяння безпеці України.

Документ також передбачає, що президента США зможе надавати або здавати в оренду оборонні вироби Україні, а також іншим країнам Східної Європи. Водночас рішення щодо пакета у 61 мільярда доларів Конгрес США так і не ухвалив.