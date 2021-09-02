США допоможуть Україні зменшити ризики ядерної небезпеки

2 вересня 2021 , 00:30
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Джерело:

Офіс Президента

У Вашингтоні завершилася зустріч Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. За її підсумками Офіс Президента України та Білий дім опублікували спільну заяву.

Серед іншого у заяві окремим блоком мовиться про співпрацю в оборонній галузі. Зокрема й щодо допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки у протистоянні ядерним небезпекам.

Найголовніше Зеленський зустрівся з Байденом: спільна заява за підсумками розмови

Ядерна безпека – у пріоритеті

США та Україна єдині у розумінні того, що у ХХІ столітті не може бути такого, щоб якась держава змінювала кордони силою. На жаль, Росія пішла всупереч очевидному, і має за це відповісти.

  • Для протистояння російській агресії Україна повинна розвивати та реформувати свою оборонну галузь.
  • У цьому нашій країні допомагатимуть і США.

Для цього серед іншого розвиватиметься українсько-американська співпраця у сфері кібербезпеки, космічної обізнаності (зокрема й щодо кількості запусків) та – ядерної безпеки.

  • Як зазначено у спільній заяві США та України за підсумками перемовин Володимира Зеленського та Джо Байдена, країни "посилять співпрацю зі зменшення ризику та загрози".

Тут мовиться про таке:

  • Україна та США підтримуватимуть цілодобовий безпечний зв’язок через Національний центр США зі зменшення ризику ядерної небезпеки.
  • Держави продовжать на 7 років дію Угоди 1993 року про надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї та запобігання розповсюдженню зброї масового знищення.

Інші важливі новини про підсумки розмови Зеленського та Байдена

  • Зеленський домовився з Байденом щодо питань енергетики та клімату.
  • США пообіцяли Україні 463 мільйони доларів на реформи.
  • Також США продовжать надавати підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією.
Автор: Олесь Друкач