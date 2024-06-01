Дозвіл США на удари по території Росії – серйозний сигнал для Китаю

Нарешті Білий дім надав Україні дозвіл бити американською зброєю по російській території. Звісно, у цьому рішенні є певні обмеження, однак сам факт є серйозним кроком уперед.

У такий спосіб Сполучені Штати не лише демонструють свою позицію Росії. Це також потужний сигнал і для Китаю. Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Дивіться також Китай може поплатитися за втручання у війну та допомогу Росії, – WP

США змінили позицію

Джо Байден дозволив Україні, хоч і з обмеженнями, удари американською зброєю по цілях в Росії. За даними NYT, президент США зробив це під тиском своїх радників.

Тож тепер Україна може використовувати зброю США для контрвогню у Харківській області, давати відсіч російським військам, які нападають або готуються до нападу у прикордонних областях з Україною.

Було передбачувано, що одразу все не зможуть дозволити. Можливо, з часом вони дозволять і по Новоросійську бити. Просто зараз є обережний підхід, вони моніторитимуть та вивчатимуть реакцію Росії. Не просто заяви, а як вони діятимуть далі тощо. А далі цілі можуть розширитись,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Насамперед важливим є сам факт, прецедент, що США все ж дали дозвіл на удари по цілях вздовж російського-українського кордону. Тобто удари по силах, які готуються зайти на територію Україні, скупченню техніки, боєприпасах, ППО у Бєлгородській, Курській і Брянській областях.

"Це прогрес. Важливо, що у такий спосіб США посилають відповідні сигнали і Китаю. Тому що у формулюванні сказано, що це не просто для підтримки України, але й через те, що Китай став активніше підтримувати Росію", – зауважив Мусієнко.

До слова, російські аеродроми, які перебувають недалеко від російсько-українського кордону, ймовірно, поки не будуть цілями для атак американською зброєю. Водночас з часом США можуть дати непублічний дозвіл і для атак на такі цілі.

США Україні дали дозвіл на атаки по Росії: що відомо