Дозвіл США на удари по території Росії – серйозний сигнал для Китаю
Нарешті Білий дім надав Україні дозвіл бити американською зброєю по російській території. Звісно, у цьому рішенні є певні обмеження, однак сам факт є серйозним кроком уперед.
У такий спосіб Сполучені Штати не лише демонструють свою позицію Росії. Це також потужний сигнал і для Китаю. Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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США змінили позицію
Джо Байден дозволив Україні, хоч і з обмеженнями, удари американською зброєю по цілях в Росії. За даними NYT, президент США зробив це під тиском своїх радників.
Тож тепер Україна може використовувати зброю США для контрвогню у Харківській області, давати відсіч російським військам, які нападають або готуються до нападу у прикордонних областях з Україною.
Було передбачувано, що одразу все не зможуть дозволити. Можливо, з часом вони дозволять і по Новоросійську бити. Просто зараз є обережний підхід, вони моніторитимуть та вивчатимуть реакцію Росії. Не просто заяви, а як вони діятимуть далі тощо. А далі цілі можуть розширитись,
– наголосив Олександр Мусієнко.
Насамперед важливим є сам факт, прецедент, що США все ж дали дозвіл на удари по цілях вздовж російського-українського кордону. Тобто удари по силах, які готуються зайти на територію Україні, скупченню техніки, боєприпасах, ППО у Бєлгородській, Курській і Брянській областях.
"Це прогрес. Важливо, що у такий спосіб США посилають відповідні сигнали і Китаю. Тому що у формулюванні сказано, що це не просто для підтримки України, але й через те, що Китай став активніше підтримувати Росію", – зауважив Мусієнко.
До слова, російські аеродроми, які перебувають недалеко від російсько-українського кордону, ймовірно, поки не будуть цілями для атак американською зброєю. Водночас з часом США можуть дати непублічний дозвіл і для атак на такі цілі.
США Україні дали дозвіл на атаки по Росії: що відомо
- Першими про дозвіл Джо Байдена на удари по російській території повідомили журналісти Politico. Вони наголосили, що це рішення має певні обмеження. Зокрема, американську зброю можуть використовувати лише у районі Харкова.
- Водночас дещо згодом директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер уточнив, що дозвіл на використання американської зброї стосується усього регіону на Півночі, де російські сили обстрілюють Україну.
- У The Wall Street Journal, посилаючись на анонімні джерела, стверджують, що українські військові, найпевніше, мають право завдавати ударів за допомогою систем HIMARS, боєприпасів GMLRS та артилерії по російській території, з якої постійно атакують Харківщину. Водночас є заборона на використання ATACMS по Росії.