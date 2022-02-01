У США готові до нових перемовин Байдена та Путіна, – Держдеп

У Вашингтоні готові до нової розмови Джо Байдена та Володимира Путіна. На це готові піти, якщо зусилля доможуть знайти консенсус у відносинах між країнами

Про те, що президенти США та Росії знову можуть вийти на зв'язок, повідомив на брифінгу речник американського Держдепу Нед Прайс. Він наголосив, що глава Білого дому неодноразово казав, що готовий ще раз говорити з Путіним.

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У розмов президентів є потенціал, – Прайс

Ми вважаємо, що ми перебуваємо в тому моменті, коли інша взаємодія на рівні лідерів має потенціал для прогресу. Але це буде залежати від того, де ми опинимося після наступного кроку,

– сказав Нед Прайс.

Під час останньої пресконференції, нагадав речник Держдепу, Байден заявляв, що Вашингтон залишається відкритим для перемовин. Мовиться саме про рівень глав держав.

Путін вперше відреагував на відповідь США щодо "гарантій безпеки"

Зазначимо, що ще 26 січня США передали письмову відповідь щодо "гарантій безпеки", документ передали через американського посла в Росії Джона Саллівана. Лише 1 лютого під час спільної пресконференції з угорським прем'єром Путін висловився щодо цього.

Путін обурився, що у Вашингтоні "не почули головних вимог" Москви: недопущення розширення НАТО, відмови від розміщення ударних систем озброєнь Альянсу біля російських кордонів, повернення військової інфраструктури в Європі до 1997 року.

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