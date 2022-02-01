Нафтовий стрибок

Ціна на нафту на міжнародних ринках на початку тижня зросла до найбільших січневих рівнів за останні 30 років. Прямі ціни – майже на найвищому рівні з жовтня 2014 року.

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Причина: попит перевищував пропозицію.

Серед причин збільшення попиту:

холодна погода в США;

прогнози скорочення видобутку;

відновлення економік після пандемії.

Причини обмеженої пропозиції:

пошкодження нафтової інфраструктури в Еквадорі в результаті обвалу;

зниження запасів;

незабезпечення Організацією країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+) запланованого збільшення обсягів виробництва;

зростання напруги на Близькому сході, де сьогодні (31 січня) ОАЕ перехопили чергову балістичну ракету, випущену єменськими бойовиками (третя атака за місяць);

перебої в постачанні Лівії.

Москва напоготові

А до чого тут Кремль? Бо це ще не кінець. Адже вже зараз провідні банки та нафтові компанії прогнозують, що ціни можуть зрости вище 100 доларів за барель, що суттєво вплине на інфляцію. Зараз – вже вище 88 доларів.

І ось тут якраз головний ризик – Кремль, який залишається другим за величиною виробником нафти ОПЕК+.

Зверніть увагу! Аналітик Bloomberg Меган Л. О'Салліван прогнозує, що Росія може обрати нафтові ринки для тиску на західні країни. Головний виконавчий директор Chevron Майк Вірт сказав, що геополітичні події зараз впливають на ринок сировинних товарів більше, ніж в минулому, і що нафта по 100 за барель може стати реальністю в найближчі кілька місяців.

Переважання попиту над пропозицією вже зараз робить нафтові ринки дуже чутливими до навіть незначного зменшення обсягів для продажу. Скорочення навіть на 10 мільйонів барелів видобутку Росією підвищить світові ціни.

Слабке місце

Більш того, нафту замінити складніше, ніж газ. Нееластичність попиту на ринку дасть Кремлю впевненість, що навіть раптове та суттєве зниження обсягу поставок дозволить йому не знизити доходи від експорту, а навіть заробити більше.

Росія вже підготувалася до того, що між її обсягами та Саудівською Аравією може виникнути розрив, поспішно вийшовши з угоди ОПЕК у березні 2020.

Це ж будуть репутаційні ризики для нафтової країни? По-перше, Росія та репутація вже давно не пов'язані одна з одною категорії. А, по-друге, вони можуть вчинити у своєму стилі: "прикритися" штучним вибухом на трубопроводі або якимись екологічними проблемами, яких у Росії більш ніж вистачає.



Січневі ціни на нафту досягли найвищих показників останніх 30 років / Фото Getty Images

Британці опиняться у "заручниках"

Також у випадку введення санкцій під значним ударом може опинитися British Petroleum Plc, яка володіє п'ятою частиною "Роснафти". Пєсков, після новини про майбутні санкції Великобританії, вже зазначив, що багато російських компаній мають британських партнерів та акціонерів, на яких такі обмеження вплинуть.

Балансова частка Вritish Petroleum у "Роснафті" на кінець 2020 складала 12,9 мільярда доларів з чистими активами Вritish Petroleum 85,6 мільярда доларів. На "Роснафту" припадає третина видобутку нафти Вritish Petroleum.

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Пастка для США

На додаток, за очікуваннями Goldman Sachs, запаси нафти в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку до середини року досягнуть найнижчого рівня з 2000 року, що ще більше підвищить ціни.

І тут вже, на відміну від газу, удар доведеться тримати не Європі, а США. Бо саме американці – найбільші споживачі пального та найбільш чутливі до цін на нього.

Штати вже закликали провідних світових виробників нафти в особі ОПЕК швидше збільшити видобуток. З такими ж закликами до них торік зверталися Індія та Японія.

Але ОПЕК дотримувалися плану, узгодженого в липні. При цьому не всі члени ОПЕК+ досягли навіть цих місячних цілей.

Важливо! Оприлюднені ОПЕК дані виробництва показують, що грудневі обсяги зросли в Анголі, Саудівській Аравії, Іраку та ОАЕ, але скоротилися в Нігерії та Лівії.

Штати можуть пробувати спонукати ОАЕ та Саудівську Аравію видобувати більше нафти. Але принц Саудівської Аравії – ближче до Путіна, ніж до Байдена, м'яко кажучи. Байден з моменту вступу на посаду ще жодного разу з ним не спілкувався.

При цьому не зрозуміло, чи матимуть можливість ці країни швидко збільшити видобуток, щоб покрити утворений дефіцит.

Також минулого тижня Chevron заявила, що планує збільшити видобуток у Пермському басейні Західного Техасу та Нью-Мексико на 10% у порівнянні з минулим роком, але цього замало. Чотирикратне збільшення в цьому басейні обіцяє й Earthstone, проте не уточнює коли.

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Росію могли би приструнити

Але тут є інший гравець, який може бути незадоволений подібною поведінкою Росії – Сі. Пекін відчує на собі одразу всплеск цін на нафту. Але що робитиме Пекін, щоб згорнути застосування Росією енергетичної зброї: долучиться до неї проти західного світу чи навпаки?

Здається, відповідь очевидна. Тим більш після сьогоднішнього засідання Ради безпеки ООН, яке Росія разом Китаєм намагалася зірвати, назвавши його прикладом американської "мегафонної дипломатії". Проте, Пекін достатньо непередбачуваний у питаннях, що стосуються Кремля. Тому, може бути все.

Під ударом опиниться увесь світ

Ще одними найбільш постраждалими будуть авіакомпанії, в яких витрати на пальне складають найбільшу частину собівартості. За період пандемії деякі з них припинили хеджування або зменшили обсяги, через що купуватимуть нафту за завищеними цінами.

Ну і звичайно, це відіб'ється на гаманці кожного, бо вартість нафти врахована у ціні всіх товарів.

Український видобуток та переробка нафти перебувають під контролем Коломойського, хоча і належать державним компаніям.

Наш ринок нафтопродуктів є імпортозалежним.

78% імпорту бензину за 2021 рік – Білорусь;

21% – Литва;

42% імпорту дизельного палива – Білорусь;

30% – РФ;

10% – Литва.

2 лютого має зустрітися ОПЕК+, щоб оцінити ринок й ухвалити рішення про поставки на березень.

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