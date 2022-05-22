США готові надати зброю Молдові за її запитом, – конгресмен

Сполучені Штати Америки готові поставляти зброю Молдові, якщо їй це буде потрібно для захисту від Росії. Проте все озброєння буде йти за запитом країни.

Тому у випадку потреби військова допомога не повинна перевищувати "вимоги" Молдови. Про це заявили американські конгресмени під час візиту до Кишинева.

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Голова комітету із закордонних справ Палати представників США Грегорі Мікс підтвердив, що його країна розпочала переговори з Кишиневом щодо зброї.

Відповідаючи на запитання журналістів про стриману громадську реакцію молдавської влади на пропозиції західної військової допомоги, конгресмен сказав, що діалог відбувається і рішення будуть прийматися колективно між союзниками.

Одна з причин успіху України – це те, що ми працюємо разом. Ми зосереджуємо свої зусилля на тому, щоб усі наші союзники працювали в одному напрямку – щоб Путін не продовжував вторгнення в інші країни. Діалог триває, і ми будемо приймати рішення колективно з нашими союзниками, зокрема і Молдовою,

– сказав він.

Зазначимо, що під час візиту до Кишинева, Мікс зустрівся з президенткою Молдови Майєю Санду та іншими посадовими особами, а також відвідав центр українських біженців.

Тим часом член Республіканського комітету Майкл Маккол заявив, що Конгрес готовий проголосувати за схвалення фінансової допомоги таким країнам, як Молдова та Грузія, оскільки "плани Путіна можуть легко включати країни, що не входять до НАТО".

"Тому ми готові озброїти Молдову, якщо нас попросять про це", – сказав Маккол.

До слова, напередодні міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Молдову варто озброїти Молдову за стандартами НАТО. Все для того, щоб допомогти країні захиститися від російського вторгнення.

Загроза вторгнення Росії у Молдову: головне

На вторгненні в Україну Росія, ймовірно, не зупиниться. Джерела 24 каналу у контррозвідці повідомили, що у Кремлі вже розробили чіткі плани вторгнення до Молдови.

Росія може реалізувати так званий донбаський сценарій – порушить територіальну цілісність Молдови та визнає незалежність Придністров'я, як зробила це з окупованими частинами Донецької та Луганської областей України.

Зауважте, що під час російсько-української війни у невизнаному Придністров'ї збільшилась кількість провокацій. Зокрема, наприкінці квітня у Тирасполі пролунали вибухи.

Після цього у Придністров'ї навіть надрукували "екстрений випуск" газети про "криваві теракти" та звернення, у якому керівник квазіутворення звертається до Путіна, щоб той "врятував їх від України".

Відео до теми – Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову, – The Times