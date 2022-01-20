США готові підтримати нормандський формат, але без участі у ньому

США готові підтримати зусилля з відновлення нормандського формату. Однак брати участі у ньому не будуть.

Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок. Чиновниця раніше говорила, що Берлін зробить все для перезапуску формату.

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До слова, Блінкен 21 січня зустрінеться в Женеві з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Держсекретар каже, що озвучить йому спільну позицію США та Європи стосовно деескалації ситуації навколо України.

Зустріч радників в Норманді

До кінця січня має відбутись зустріч радників лідерів "нормандської четвірки". До неї вже готуються, заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Раніше про ймовірність такої зустрічі писали у ЗМІ, проте терміни були невідомі.

Залучення США до нормандського формату: що відомо

В інформаційному просторі кілька років лунають заяви, що США можуть долучити до переговорного процесу у нормандському форматі. Зокрема, цю ідею підтримує президент Володимир Зеленський.

Олексій Арестович у липні 2021 року заявив, що Андрій Єрмак і Вікторія Нуланд активно обговорюють залучення США до перемовин у нормандському форматі.

Єрмак після зустріч Зеленського з Байденом зазначав, що США готові долучитись до формату. Однак для цього має бути згода усіх сторін, зокрема, й Росії, яка, скоріше за все, не погодиться.

У Тристоронній контактній групі ж назвали варіант долучення США до формату малоймовірним.

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Востаннє лідери "нормандської четвірки" зустрічались в грудні 2019 року. Відтоді Кремль блокує переговори, а розмови тривають на рівні радників та міністрів.