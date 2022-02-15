США готові письмово зафіксувати "гарантії безпеки" з Росією, якщо їх досягнуть

Джо Байден прокоментував відповіді США і партнерів на "гарантії безпеки", яких домагається Росія. Він зазначив, що його сторона готова зафіксувати їх.

15 лютого Джозеф Байден виступив із терміновим відеозверненням, пише 24 канал. Увесь час президент США присвятив питанню ескалації на кордонах України.

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Найважливіше – досягнути домовленостей

Як зазначив Байден, влада США готова зафіксувати письмові домовленості з безпеки з Росією. Лише головний нюанс – їх ще потрібно досягти, а з цим є проблеми.

Цими вихідними я знову розмовляв з президентом Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми готові продовжити дипломатію на високому рівні для досягнення письмових домовленостей між Росією, США та країнами Європи для вирішення проблем безпеки,

– заявив Байден.

Водночас Байден зазначив, що Сполучені Штати не поступляться своїм основним принципом – країни самі вільні обирати собі альянси. За його словами, США представили конкретні ідеї щодо створення архітектури безпеки в Європі.

"Ми запропонували нові заходи щодо контролю над озброєннями, нові заходи транспарентності, нові заходи зі стратегічної стабільності, – зазначив президент США.

На думку глави адміністрації, вони орієнтовані на практичний результат кроки, які можуть зміцнити загальну безпеку. Втім, вочевидь, Росію, яка домагається "нерозширення НАТО на Схід, а значить – не прийому туди України – це не влаштує.

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