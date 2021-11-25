США готуються до непередбачуваних обставин через війська Росії біля України

США активно готуються до можливого вторгнення Росії в Україну. Усю інформацію про це Вашингтон розкриває на консультаціях з європейськими та українськими партнерами.

Вашингтон ділиться інформацією з Києвом

США направили високопоставлених чиновників для проведення брифінгів для європейських союзників. Про це заявив спікер Держдепу Нед Прайс.

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Ми також надали детальну інформацію Україні. Ми продовжимо не тільки ділитися інформацією, а й готуватися до низки непередбачених обставин. Можу запевнити вас, що ми цим і займаємося,

– наголосив Прайс.

Водночас на питання журналістів про те, чи включають ці "непередбачені обставини" сценарій 2014 року – коли Росія окупувала Крим і Донбас, Прайс не відповів. "Для мене нерозумно вдаватися у подробиці", – підкреслив речник Держдепу.

Російські війська біля кордону України: головне

Наприкінці жовтня американські ЗМІ заявили, що Росія стягує військових та техніку до кордону з нашою державою. Українська влада спершу цю інформацію спростовувала.

Однак вже 21 листопада голова української розвідки підтвердив, що Москва готується до нападу, який може відбутися вже у січні – лютому 2022 року.

Швеція та Канада вже заявили про свою готовність допомогти Україні у разі російської ескалації.