США готуються до війни: політтехнолог пояснив, як Трамп використовує для цього митну політику

Запроваджені Дональдом Трампом мита призвели до того, що країни, які потерпають від його агресивних дій, тепер благають США укласти торгову угоду. Однак крім отримання миттєвих результатів, торгівельна політика Трампа має глобальнішу мету.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши, що Дональд Трамп через реакцію на введені ним тарифи, перевіряє напередодні нового гіпотетичного конфлікту країни світу на прихильність США. Також президент США звітував, що запроваджені ним мита вже приносять фінансовий результат – Сполучені Штати щодня отримують 2 мільярди доларів у вигляді тарифів.

Читайте також Перша світова тарифна війна: як нові мита Трампа струсонуть світ і чому це шанс для України

Це перевірка союзників

Загородній пояснив дії Трампа, який запроваджує мита, а потім дивиться, які країни виходять з ним на перемовини. Завдяки цій тактиці він виявляє, хто підтримує Китай, а хто – ні.

Якщо країна йде на перемовини зі США, значить вона їх підтримують. Це перевірка союзників, адже США готується до війни з Китаєм,

– наголосив політтехнолог.

США, за його словами, входять в переговори, маючи важіль тиску. Країни нервують, телефонують, а Трамп в цей час грає в гольф.

Зверніть увагу! Дональд Трамп пояснив, що введення тарифів є "війною зі світом", однак додав, що насправді це "зовсім не війна", тому що світові лідери летять у США, щоб вести переговори. Також президент сказав, що країни "дзвонять йому і "цілують в дупу", адже "помирають від бажання укласти угоду".

"Водночас розповіді про "падіння ринків", це дурниця. Бідкаються через тарифи переважно представники фінансового капіталу, тому що ринок і так був перегрітий", – впевнений він.

У 2008 році було надруковано багато грошей і це призвело до того, що рентабельність фінансового капіталу вище, ніж промислового.

Відстоює інтереси робітників

Для США проблема в тому, що з цими інвестиційними банкірами війну з Китаєм виграти не можна. Америці, як зазначив Завгородній, зараз потрібні робітники, які б працювали на військових заводах та виробляли деталі для зброї та техніки. Для того, щоб було імпортозаміщення та у людей була робота, що і обіцяв Трамп.

Трамп наголошує, що він відстоює інтереси робітників, а не інвестбанкирів, що дивно для мільярдера,

– підкреслив політтехнолог.

Він робить так, щоб рентабельним був промисловий капітал. Тоді виробництво буде переноситься у США, у людей з'явиться робота і повернеться середній клас.

Паралельно адміністрація Трампа призводить до девальвації долар через цю кризу. Це означає, що імпортна продукція в США коштуватиме дорожче, ніж американська, а експорт стає дешевшим,

– наголосив Тарас Загородній.

Також через девальвацію долара величезний борг США обслуговуватиметься дешевше. Цей борг, за його словами, утворився, коли США переносили виробництво за кордон, зокрема в Китай, віддали туди багато технологій.

Однак це не політика тільки Трампа, а Сполучених Штатів загалом. Перші мита проти Китаю, додав політтехнолог, він запровадив, коли був його перший президентський термін. Коли президентом став Джозеф Байден, він не скасував ці тарифи, а розпочав другу хвилю додаткових мит у 2024 році.

Зазначимо, що на думку економіста Олега Пендзина, митна війна Трампа, зокрема з Китаєм, "миттєво ускладнить ситуацію навколо Тайваню". Принизливі заяви президента США, "максимально загострили протиріччя", які раніше вдалося згладжувати дипломатичними зусиллями.