США хочуть пришвидшити темпи евакуації з Афганістану

У США хочуть збільшити темпи евакуації населення із захопленого "Талібаном" Афганістану. Згідно з планом, американці хочуть щодня евакуйовувати приблизно по 5 тисяч людей.

Таким є план Пентагону США. Згідно з попередніми рішеннями, Сполучені Штати мали б до 17 серпня завершувати евакуацію, однак тепер її продовжать.

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США готові протистояти "Талібану"

Для вивезення людей з захопленого терористами Кабула, американці будуть використовувати як військово-транспортні, так і пасажирські літаки.

У випадку провокацій чи нападів зі сторони талібів, військові США мають усе необхідне для протидії терористам. У Пентагоні переконують, що їм не завадить навіть відсутність баз в Афганістані. Однак евакуацію буде проводити складно після того, як США виведе свої війська.

Попри те, на думку речника Пентагону Джона Кірбі, протидіяти терористам можна буде і за допомогою розвідки, яка зараз в Афганістані працює набагато краще, ніж у 2001 році.

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