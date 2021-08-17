США хочуть пришвидшити темпи евакуації з Афганістану

17 серпня 2021 , 10:18
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Джерело:

Пентагон

У США хочуть збільшити темпи евакуації населення із захопленого "Талібаном" Афганістану. Згідно з планом, американці хочуть щодня евакуйовувати приблизно по 5 тисяч людей.

Таким є план Пентагону США. Згідно з попередніми рішеннями, Сполучені Штати мали б до 17 серпня завершувати евакуацію, однак тепер її продовжать.

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США готові протистояти "Талібану"

Для вивезення людей з захопленого терористами Кабула, американці будуть використовувати як військово-транспортні, так і пасажирські літаки. 

У випадку провокацій чи нападів зі сторони талібів, військові США мають усе необхідне для протидії терористам. У Пентагоні переконують, що їм не завадить навіть відсутність баз в Афганістані. Однак евакуацію буде проводити складно після того, як США виведе свої війська.

Попри те, на думку речника Пентагону Джона Кірбі, протидіяти терористам можна буде і за допомогою розвідки, яка зараз в Афганістані працює набагато краще, ніж у 2001 році.

Захоплення Афганістану "Талібаном": останні новини

  • Терористичне угрупування "Талібан" протягом декількох тижнів захоплювало столиці афганських провінцій, однак 15 серпня таліби почали наступ на Кабул. У цьому бойовикам посприяло анонсоване виведення військ США з Афганістану.
  • Влада вирішила здати місто мирно, щоб уникнути жертв. Президент Ашраф Гані склав свої повноваження і покинув країну. Де він зараз – невідомо.
  • Президент США Джо Байден заявив, що не шкодує про виведення військ з Афганістану. Окрім того, на його думку, американці не мають гинути на війні, на якій не хочуть гинути афганці.
  • Попередник Байдена і його суперник на виборах Дональд Трамп назвав ситуацію в Кабулі найбільшою поразкою в історії США та закликав чинного президента подати у відставку.
  • Пентагон США розглядає можливість розміщення понад 20 000 афганців на своїй території.
Автор: Іван Магуряк