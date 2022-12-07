Сенат США розгляне визнання дій Росії в Україні геноцидом

Усе більше країн визнає, що Росія чинить геноцид українського народу від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, комітет верхньої палати парламенту США підтримав ініціативу щодо цього.

Не так давно Бундестаг Німеччини проголосував за те, аби вважати Голодомор злочином Радянського Союзу проти України. Росію, яка є правонаступницею СРСР, та Путіна, який скоює злочини проти України, нарешті можуть визнати злочинцями та тими хто чинить геноцид проти України. Про це написав журналіст "Голосу Америки" Остап Ярош у твітері.

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У сенаті солідарні з Україною

Вочевидь, Сполучені Штати починають усвідомлювати, аби зупинити Росію, потрібно засудити її дії та визнати їх геноцидом проти звичайних українців.

Комітет Сенату із закордонних відносин підтримав резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом,

– зазначив журналіст Ярош.

Геноцид проти України в минулому: Голодомор

Коли ми говоримо про сучасні злочини Росії, варто згадати про те, що робила її держава-попередниця СРСР у 30-тих роках минулого століття. А саме – знищувала українських селян.

Зауважмо, що Україна вшановує жертв Голодомору 1932 – 32 років в останню суботу листопада кожного року. До речі, чимало держав цьогоріч виявили свою солідарність з нашою країною, адже у різних куточках світу не забули згадати про українських селян, яких повністю хотів знищити Сталін зі своїми посіпаками.