Україна грамотно з цим працює: як наша держава допомагає Заходу переглянути своє бачення Росії

Україна могла б отримати запрошення до НАТО вже цього року, якби не опозиція Сполучених Штатів, політика яких відносно Росії спирається на застарілі уявлення. Однак українська дипломатія активно працює над тим, щоб це змінити.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. На його думку, Сполучені Штати мають тверезо оцінювати ситуацію та не тішити себе ілюзіями щодо майбутньої стабільності Росії.

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На що спирається політика США відносно Росії

Важливо розуміти, що для Сполучених Штатів головним конкурентом у світі є Китай. Росія ж, на їхню думку, в довгостроковій перспективі може приєднатись до антикитайського блоку.

Такі міркування активно просувають радник Байдена із національної безпеки Джейк Салліван та голова ЦРУ Вільям Бернс. Останній напередодні повномасштабного вторгнення в Україну мав дещо русофільські настрої, про що свідчить його книга про американську дипломатію.

"Бернс підтримує застарілу політику США про неподільність Росії та її роль як однієї з опор Америки. Україну ж у своїй книзі спогадів він згадує лише в контексті того, що вона знаходиться в зоні впливу Росії та не повинна вступати в НАТО. На жаль, ця ідея досі є впливовою в Америці", – пояснив Загородній.

Крім того, існує й суб’єктивна причина неприхильності Байдена до вступу України в Альянс. Наступного року в Сполучених Штатах проходитимуть президентські вибори, і Байден не хоче, щоб його звинуватили у втягуванні Америки в пряме зіткнення з Росією.

Росія гниє зсередини

Сполученим Штатам було зручно жити у світі, в якому є стабільна Росія. Але в реальності такого світу вже не існує.

"Рейд Пригожина на Москву показав, що Росія гниє зсередини. І навіть якщо Путін залишатиметься на її чолі, немає ніяких гарантій, що Росію не поглине хаос", – пояснив Загородній.

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Так само немає ніяких гарантій, що в таких умовах Росія зможе контролювати свої ядерні сховища. А це один із найбільших страхів Сполучених Штатів.

Сама думка, що Росія може бути слабкою, прямо суперечить традиційній політиці США. Обставини натякають, що потрібно готуватися до можливого розпаду Росії з усіма відповідними наслідками.

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Як Україна реагує на цю ситуацію

Така ситуація додає переконливості українській позиції. Адже якщо Росія настільки слабка всередині, то немає сенсу боятися нашої перемоги над нею. Саме цей наратив Володимир Зеленський активно просуває у своїх інтерв'ю.

Українська влада напередодні саміту у Вільнюсі діє достатньо грамотно. Ми розуміємо настрої Вашингтону, і у відповідь діємо "по-американськи", будуючи альянси. Це створює незручну ситуацію для Сполучених Штатів, коли їхня позиція може збігтися з позицією проросійської Угорщини,

– переконаний Загородній.

Показово, що Велика Британія натомість заявляє, що готується до розпаду Росії . Політолог припустив, що досвід імперського панування робить Британію більш чутливою до цієї теми, і це також може допомогти Україні вплинути на інертну політику Вашингтона.

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