У США конгресмени-республіканці запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс", – ЗМІ
Джерело:"Голос Америки"
Група конгресменів від Республіканської партії має намір внести на розгляд законопроєкт, який оголосить Україну країною "НАТО-плюс". Це дозволить суттєво збільшити військову допомогу.
Як законопроєкт вплине на історію
Окрім того, законопроєкт ініціює перевірку доцільності оголошення Росії державою-спонсоркою тероризму. Деталі розповів Майкл Маккол – представник Республіканської партії у комітеті Палати представників у міжнародних справах.
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Політик зауважив, що у дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили.
Володимир Путін має взяти до уваги, що Конгрес не потерпить відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від України та інших наших союзників і партнерів із НАТО у Центральній та Східній Європі,
– наголосив Маккол.
Якщо законопроєкт ухвалять, фінансування постачання летальної допомоги Україні суттєво зросте. Зокрема, мовиться про протиповітряну та протикорабельну зброю.
Окрім того, документ дає чітко зрозуміти, що вимоги Путіна є неприйнятними та суперечать інтересам нацбезпеки США.
Співавторами законопроєкту стали:
- Майк Роджерс;
- Майк Тернер;
- Еліс Стефанік.
Напад Росії на Україну буде кінцем безпеки
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що напад Росії на Україну буде кінцем будь-якої безпеки у світі.
- Натомість перемога України означатиме перемогу усіх її західних союзників.
- Найбільшою поразкою може бути продовження війни в Україні або ескалація ситуації.
- Якщо ж агресія Росії спалахне з новою силою, це означатиме вердикт для НАТО.
- Єрмак зауважив, що у випадку нового вторгнення Росії понад 90% українців захищатимуть Батьківщину.
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