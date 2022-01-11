У США конгресмени-республіканці запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс", – ЗМІ

11 січня 2022 , 16:18
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Джерело:

"Голос Америки"

Група конгресменів від Республіканської партії має намір внести на розгляд законопроєкт, який оголосить Україну країною "НАТО-плюс". Це дозволить суттєво збільшити військову допомогу.

Як законопроєкт вплине на історію

Окрім того, законопроєкт ініціює перевірку доцільності оголошення Росії державою-спонсоркою тероризму. Деталі розповів Майкл Маккол – представник Республіканської партії у комітеті Палати представників у міжнародних справах.

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Політик зауважив, що у дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили.

Володимир Путін має взяти до уваги, що Конгрес не потерпить відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від України та інших наших союзників і партнерів із НАТО у Центральній та Східній Європі,
– наголосив Маккол.

Якщо законопроєкт ухвалять, фінансування постачання летальної допомоги Україні суттєво зросте. Зокрема, мовиться про протиповітряну та протикорабельну зброю.

Окрім того, документ дає чітко зрозуміти, що вимоги Путіна є неприйнятними та суперечать інтересам нацбезпеки США. 

Співавторами законопроєкту стали:

  • Майк Роджерс;
  • Майк Тернер;
  • Еліс Стефанік.

Напад Росії на Україну буде кінцем безпеки

  • Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що напад Росії на Україну буде кінцем будь-якої безпеки у світі
  • Натомість перемога України означатиме перемогу усіх її західних союзників. 
  • Найбільшою поразкою може бути продовження війни в Україні або ескалація ситуації.
  • Якщо ж агресія Росії спалахне з новою силою, це означатиме вердикт для НАТО.
  • Єрмак зауважив, що у випадку нового вторгнення Росії понад 90% українців захищатимуть Батьківщину.

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Автор: Мар'яна Бекало