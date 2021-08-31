США мали б надавати Україні таку ж допомогу, як раніше Афганістану, – Милованов

Сполучені Штати повинні надавати Україні не меншу військову допомогу, ніж вони надавали Афганістану. Це допоможе стримувати російську агресію.

Таку думку висловив радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов. За його словами, Київ потребує допомоги Вашингтона.

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Милованов про потребу у підтримці США

Було б логічно надати Україні той же рівень військової та фінансової допомоги, яку отримував Афганістан, враховуючи, що наша життєздатна держава має намір боротися і сповідує ліберально-демократичні цінності,

– зазначив радник глави ОП.

Милованов додав, що Україна – це не Афганістан, адже країна не зазнала поразки, натомість бореться за свою незалежність і суверенітет. "Безпека понад усе. Ми зробили для стабільності в Європі набагато більше, ніж багато інших країн світу", – наголосив він.

Радник очільника ОП переконаний, що настав час Вашингтону усвідомити, що Україна потребує мільярди доларів допомоги для того, аби вижити в довгостроковій перспективі в умовах російської загрози.

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Також джерела видання повідомили, що Володимир Зеленський під час візиту в США буде наполягати на істотному збільшенні військової допомоги зі сторони Вашингтона, а також на випуску гарантованих штатами облігацій. Це потрібно, аби підтримати економіку та відновити інфраструктуру.

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