Експосол США в Україні Джон Гербст заявив, що ще 6 місяців тому США могли запровадити санкції, які зупинили б будівництво "Північного потоку-2". "Це поховало" б газопровід.
Експосол США в Україні та чинний директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст зауважив, що адміністрація Джо Байдена припустилася дуже серйозних помилок щодо "Північного потоку-2".
Зауважте "Північний потік-2" має бути зупинений, а Україна – інтегрована в НАТО, – Зеленський
Гербст нагадав, що Байден та держсекретар США спершу активно виступали проти газопроводу.
Це серйозна помилка, оскільки ми не зупиняємо (будівництво – 24 канал) трубопроводу; вплив на Німеччину з боку РФ посилюється; Росія отримує способи обійти країни Східної Європи, зокрема, Україну, але не тільки,
– зауважив Гербст.
Німеччина вдає, що заяви Кремля її не бентежать
- Політик наголосив: Володимир Путін відверто заявив, що постачання російського газу через Україну залежатиме від поведінки української сторони.
- Гербст зауважив, що у Кремлі роблять аналогічні заяви вже упродовж декількох років. Водночас Німеччина удає, що її це не бентежить.
- Отже, за словами політика, адміністрацію США влаштовують такі підходи.
"Північний потік-2": останні новини
- Дмитро Кулеба заявив, що у питанні "Північного потоку-2" Володимир Путін перебуває на шляху до перемоги. Водночас "ніщо повністю не узгоджене, доки все не узгоджене".
- Пані посол України у США Оксана Маркарова назвала газопровід російською зброєю проти Європи.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з Джо Байденом зауважила, що Україна має залишатися партнером в транзиті газу.