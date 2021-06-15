США могли успішно "поховати" "Північний потік-2" ще пів року тому, – експосол Штатів в Україні

15 червня 2021 , 22:05
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Джерело:

Укрінформ

Експосол США в Україні Джон Гербст заявив, що ще 6 місяців тому США могли запровадити санкції, які зупинили б будівництво "Північного потоку-2". "Це поховало" б газопровід.

Експосол США в Україні та чинний директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст зауважив, що адміністрація Джо Байдена припустилася дуже серйозних помилок щодо "Північного потоку-2".

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Гербст нагадав, що Байден та держсекретар США спершу активно виступали проти газопроводу. 

Це серйозна помилка, оскільки ми не зупиняємо (будівництво – 24 канал) трубопроводу; вплив на Німеччину з боку РФ посилюється; Росія отримує способи обійти країни Східної Європи, зокрема, Україну, але не тільки,
– зауважив Гербст.

Німеччина вдає, що заяви Кремля її не бентежать

  • Політик наголосив: Володимир Путін відверто заявив, що постачання російського газу через Україну залежатиме від поведінки української сторони. 
  • Гербст зауважив, що у Кремлі роблять аналогічні заяви вже упродовж декількох років. Водночас Німеччина удає, що її це не бентежить.
  • Отже, за словами політика, адміністрацію США влаштовують такі підходи.

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Автор: Мар'яна Бекало