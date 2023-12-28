Politico: Білий дім переглядає стратегію підтримки Києва у бік оборони, та не проти контрнаступу

США переглядають допомогу Україні. Зокрема, вони зміщують увагу з повної перемоги над Росією на поліпшення позицій України для ймовірних "майбутніх переговорів".

Журналісти написали про це, посилаючись на американських чиновників. Видання зауважує, що такі мирні переговори, ймовірно, означатимуть передачу Росії частини української території. Водночас співрозмовник видання наголосив, що жодних перемовин наразі не планується.

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Що написали журналісти про зміни в стратегії США

Білий дім і Пентагон публічно досі наполягають на необхідності повного вигнання російської армії з України. Проте нині американські та європейські посадовці обговорюють переведення українського війська до сильнішої оборонної позиції після "здебільшого невдалого контрнаступу",

– заявило видання.

Зокрема, зусилля будуть спрямовані на:

посилення систем ППО,

будівництво укріплень, а також протитанкових загороджень і ровів уздовж північного кордону України з Білоруссю.

Окрім того, адміністрація Байдена зосереджена на швидкому відродженні власної оборонної промисловості України.

"Єдиний спосіб, яким ця війна закінчиться, – це переговори… Ми хочемо, щоб Україна мала найсильнішу руку, коли це станеться", — сказав офіційний представник Білого дому.

Також європейський дипломат у Вашингтоні розповів виданню, що Євросоюз також погрожує прискоренням членства України в НАТО, щоб "поставити українців у кращу ситуацію для переговорів" з Росією.

Водночас співрозмовник видання запевнив, що Сполучені Штати не намагаються стримати Україну від початку подальших контрнаступів.

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Нещодавні заяви про ймовірні перемовини