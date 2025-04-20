Це матиме згубний вплив на Росію, – ексглава МІ-6 відповів, як Трамп може притиснути Кремль

Дональд Трамп, ймовірно, прагне якомога швидше досягти припинення вогню на території України. Лідер США має важелі впливу на Владіміра Путіна, проте чи застосує він їх, поки невідомо.

Колишній глава британської розвідки МІ-6 Річард Дірлав розповів 24 Каналу, що дуже важко передбачити, якими будуть дії лідера США щодо кремлівського диктатора. Він також підкреслив, що дуже важливо, аби посадовці у Вашингтоні розуміли чим небезпечне поспішне укладення угоди із росіянами про припинення вогню.

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Росія у слабкій позиції

За словами Річарда Дірлава, чим довше триває війна, тим більше це грає на руку Україні, якщо світ продовжить підтримувати Київ.

Він припустив, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може суттєво вплинути на подальший розвиток ситуації у контексті російсько-української війни.

Є всі підстави вважати, що Мерц буде значно активнішим в ідеї переозброєння та системніше підтримуватиме Україну, як у військовому, так і в технічному сенсі,

– висловився колишній глава британської розвідки МІ-6.

Це, ймовірно, повністю не замінить підтримку від США, але матиме суттєве значення.

Крім того, Трамп веде політику, яка спрямована на зниження цін на енергоносії.

Це дуже згубно позначається на російській економіці,

– зауважив Річард Дірлав.

Сполучені Штати Америки також могли б впроваджувати серйозніші вторинні санкції проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Мовиться про Китай та Індію.

Це значною мірою пришвидшило б послаблення російської економіки.

До слова, Дональд Трамп заявив, що у разі провалу домовленостей щодо припинення війни в Україні може посилити тиск на Росію, зокрема через санкції на нафту. Йдеться про можливе запровадження вторинних мит для країн, які купують російську нафту, що може знизити її ціну на 20 – 50%. Водночас експерти скептично оцінюють такі погрози, наголошуючи, що США майже не імпортує російську нафту, а вплив на ринок буде обмеженим.